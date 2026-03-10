Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ σε περίπτωση που διακοπεί η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ από ό,τι έχει χτυπηθεί μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επιπλέον, θα πλήξουμε εύκολα καταστρέψιμους στόχους, κάτι που θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να ξαναχτιστεί ποτέ ξανά ως κράτος — θάνατος, φωτιά και οργή θα επικρατήσουν εναντίον τους», ανέφερε.

«Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί!» πρόσθεσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απειλή αυτή αποτελεί «ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλες εκείνες τις χώρες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ».