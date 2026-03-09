Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανικό πλήγμα σε μια συνοικία της πρωτεύουσας, Μανάμα.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης εναντίον πολυκατοικίας στη Μανάμα», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.