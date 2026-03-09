Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανικό πλήγμα σε μια συνοικία της πρωτεύουσας, Μανάμα.

❗️🇮🇷⚔️🇧🇭 – Iran launched strikes on Manama, Bahrain, hitting a residential high-rise building, killing at least one person and injuring several others. pic.twitter.com/wPefPMkWPG — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 9, 2026

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης εναντίον πολυκατοικίας στη Μανάμα», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.