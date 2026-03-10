Οριστικοποιήθηκαν οι παίκτες που βρίσκονται υποψήφιοι προς αποχώρηση στο Survivor, με τον Μιχάλη Σηφάκη να αναδεικνύεται τρίτος υποψήφιος μετά την ψηφοφορία της ομάδας.

Αμέσως άνοιξαν οι τηλεφωνικές γραμμές, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να στηρίξει τον αγαπημένο του παίκτη. «Μιχάλη, όπως το περίμενες, είσαι ο τρίτος υποψήφιος», τόνισε ο Γιώργος Λιανός.

Αυτή την εβδομάδα οι υποψήφιοι είναι η Μαντίσα Τσότα, ο Βαλάντης Πάκος και ο Μιχάλης Σηφάκης.

Η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν η Φανή Παντελάκη αποφάσισε να επιλέξει την επιβράβευση για την ομάδα της πριν αποχωρήσει, δίνοντας στον Μιχάλη Σηφάκη το πλεονέκτημα της διπλής ψήφου στο συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο παίκτης μπορούσε να ψηφίσει είτε δύο φορές το ίδιο άτομο είτε δύο διαφορετικούς συμπαίκτες, κάτι που μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την τελική ψηφοφορία.

Ο Μιχάλης χρησιμοποίησε την πέτρα του για να παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανατροπή συνεχίστηκε όταν ο Μάνος Μαλλιαρός αιφνιδίασε όλους δίνοντας τη δική του πέτρα, ακυρώνοντας την κίνηση του Μιχάλη και αλλάζοντας ξανά τις ισορροπίες στο συμβούλιο.

Παράλληλα, η υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην ομάδα των «Αθηναίων». Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλέον και δεύτερος υποψήφιος, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος, οι συζητήσεις γύρω από τη Μαντίσα δεν έχουν κοπάσει.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «Και μόνο που έχουμε πλέον δεύτερη υποψηφιότητα και ασχολούμαστε ακόμη με τη Μαντίσα, δείχνει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα προφανώς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί η Μαντίσα ποτέ, γενικά, δεν έχει παραδεχτεί ότι φταίει κάπου, ότι είναι λάθος κάπου, δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, δεν ξέρουμε πώς είναι η συγγνώμη της Μαντίσας, δεν κάνει ποτέ πίσω. Είναι φουλ ισχυρογνώμων, οπότε δεν μπορώ να πω ότι τελείωσε, γιατί δεν τελείωσε. Είναι στον αέρα όλο αυτό, δεν μας μιλάει, “καλημέρα” δεν είπε σε κανέναν».