Με το τελευταίο κτύπημα στην διαδικασία των πέναλτι να έρχεται από ελληνικά πόδια, αυτά του Ντίνου Μαυροπάνου η Γουέστ Χαμ πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του FA Cup, επικρατώντας με 5-3 της Μπρέντφορντ.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε ισόπαλη με 2-2. Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε δύο φορές με δύο γκολ του Μπόουεν στο 19΄και το 34΄με εύστοχο κτύπημα πέναλτι, ωστόσο η Μπρέντφορντ απάντησε ισάριθμες φορές, με Τιάγκο στο 28΄ για το 1-1 και τον ίδιο παίκτη από το σημείο του πέναλτι στο 81’ για το 2-2.

Στην παράταση δεν σημειώθηκε κάτι αξιοσημείωτο και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι. Η Γουέστ Χαμ ήταν εύστοχη στα πρώτα τέσσερα με τους Μπόουεν, Καστεγιανος, Γουίλσον και Σούτσεκ, την στιγμή που η Μπρέντφορντ είχε σκοράρει με τους Τιάγκο, Λιούις-Πότερ και Γένσεν.

Έτσι με το σκορ στο 4-3 ο Ντίνος Μαυροπάνος πήρε τη μπάλα για το τελευταίο κτύπημα και την έστειλε στο «παραθυράκι» της εστίας του Κέλεχερ για να κάνει το 5-3 και να στείλει την Γουέστ Χαμ στους «8». Αντίπαλος της Γουέστ Χαμ θα είναι η Λιντς.