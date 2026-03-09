Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε το βράδυ της Δευτέρας στη συγκέντρωση των Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πόλεμο στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ως «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Ανέφερε: «Κάναμε μια μικρή εκδρομή γιατί νιώθαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να ξεφορτωθούμε κάποιο κακό. Μετά, νομίζω θα δείτε ότι πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Συνέχισε λέγοντας: «Ήδη είχαμε κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν είχαμε κερδίσει αρκετά. Προχωρήσαμε, πιο αποφασισμένοι από ποτέ, για να πετύχουμε την απόλυτη νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί, κατά την πρώτη του θητεία.

Είπε: «Μπορεί να ήταν πολύ πιο ικανός απ’ ό,τι ήταν, αν ζούσε. Γιατί ήταν ικανός. Ήταν σκληρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι».

Τόνισε στη συνέχεια τη δύναμη του αμερικανικού στρατού, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος του στον κόσμο, και σημείωσε ότι χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Δείτε βίντεο:

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ρεπουμπλικάνους για το ταξίδι του στη βάση της αεροπορίας στο Ντόβερ, για να «βρεθεί με τις οικογένειες έξι πεσόντων μαχητών», των έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ανέφερε ότι η επίσκεψη στο Ντόβερ ήταν «το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνει».

Μιλώντας για τις οικογένειες, ο Τραμπ δήλωσε: «Όλοι μου είπαν ένα πράγμα – ‘Βεβαιωθείτε ότι θα νικήσετε, κύριε’. Δεν έκαναν παιχνίδια». Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».

«Μέσα σε μία εβδομάδα, επρόκειτο να μας επιτεθούν. 100%», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με το Ιράν.

«Μέσα σε μία εβδομάδα επρόκειτο να μας επιτεθούν, 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους απ’ όσους υπολόγιζε κανείς, και επρόκειτο να μας επιτεθούν, αλλά σκόπευαν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ.

Και αν διέθεταν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Και επρόκειτο να είναι μια μεγάλη επίθεση. Ήξερα ότι είχαν όλες αυτές τις πυραυλικές θέσεις και όλους αυτούς τους εκτοξευτές που ξεφορτωθήκαμε – περίπου το 80% τους αυτή τη στιγμή, για την ιστορία, είχαμε ξεφορτωθεί τους περισσότερους. Βλέπετε, πλέον η δραστηριότητα είχε περιοριστεί σε ελάχιστα. Είχαν πολύ λίγες εκτοξεύσεις να κάνουν».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι ο στρατός είχε υπάρξει «εκπληκτικός».

«Και οι πύραυλοι είχαν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί, τα drones είχαν καταρριφθεί, και χτυπούσαμε εκεί όπου τα κατασκεύαζαν», είπε ο Τραμπ.

«Τους ξέραμε όλους και τους χτυπούσαμε σκληρά. Εκεί όπου κατασκεύαζαν τα drones. Πολύ δουλειά, πολύ έξυπνη δουλειά. Αλλά θα είχαμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελείωνε, και θα τελείωνε αρκετά γρήγορα».

Τι δήλωσε για τον Μακρόν

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν:

Ο Τραμπ περιέγραψε τη συνομιλία τους λέγοντας ότι κάλεσε τη Γαλλία και είπε: «Τηλεφώνησα στη Γαλλία. Είπα: “Εμμανουέλ, πρέπει να κάνεις μια λογική συμφωνία στους καλούς σου φίλους από την Αμερική. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνετε ένα μικρό μέρος για τα φάρμακα, ενώ εμείς…” “Όχι, όχι, Ντόναλντ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό”. Είπα: “Ναι, μπορείς. Μπορείς”. Εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω».

Ο λόγος ήταν ότι θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του χαπιού από 10 δολάρια σε 20 ή ίσως και 30, ενώ η δική μας τιμή θα μειωνόταν από 130 δολάρια σε 20. Ο Τραμπ τόνισε τη διαφορά: από 130 σε 20, αλλά εκείνος έπρεπε να διπλασιάσει την τιμή του από 10 δολάρια. Όπως είπε: «Και αυτοί ήταν το αφεντικό. Εγώ είπα: “Όχι, όχι, θα το κάνεις”. “Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό”».

«Δεν θέλουμε το Ιράν να κρατήσει όμηρο όλο τον πλανήτη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ηγεσία του Ιράν ότι απέτυχε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι απέρριψε κάθε πιθανότητα συμφωνίας.

Όπως τόνισε: «Το καθεστώς του Ιράν είχε τη δυνατότητα να παραιτηθεί του πυρηνικού του προγράμματος αλλά δεν το έκανε. Αρνήθηκαν οποιονδήποτε συμβιβασμό. Αυτό που ήθελαν ήταν να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη μετακίνησε τις δραστηριότητές της σε πιο απομακρυσμένες εγκαταστάσεις για να προχωρήσει στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, με τελικό στόχο την κατασκευή πυρηνικού πυραύλου.

«Πήγαν σε άλλες εγκαταστάσεις για να κατασκευάσουν βαλλιστικούς πυραύλους, πιο βαθιά. Με απώτερο σκοπό την κατασκευή πυρηνικού πυραύλου. Ευτυχώς εμείς είχαμε Patriot και ήταν εκπληκτικά τα αποτελέσματα που καταφέραμε να επιτύχουμε.

Αν δεν είχαμε κάνει εμείς αυτό το βήμα, τότε θα μας είχαν προλάβει. Βλέπετε ότι επιτίθενται σε γείτονες. Που δεν έχουν κανένα σκοπό να εμπλακούν. Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ. Εγώ στην αρχή όταν το άκουσα δεν το πίστευα και όμως δεν είναι καθόλου αστείο. Θα κρατήσω την υπόσχεσή που είχα δώσει το 2025 ότι δεν θα αφήσω το Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικό όπλο.

Δεν θέλουμε το Ιράν να κρατήσει όμηρο όλο τον πλανήτη. Αν θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, θα το παίξουμε και εμείς μέχρι τέλους. Θα τους χτυπήσουμε συντριπτικά.

Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ παρέχουν ασφάλεια σε όσα πλοία θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πρέπει να επιτρέψουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά.

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλο το κόσμο. Συνεχίζουμε αυτή την επιχείρηση, ο στρατός μας είναι ο καλύτερος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που προβλέπαμε».

Ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», λέει ο Τραμπ

Το Ιράν επρόκειτο να «καταλάβει τη Μέση Ανατολή» αν οι ΗΠΑ δεν είχαν εξαπολύσει πλήγματα στη χώρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από την τελευταία τους επίθεση, είχαν χιλιάδες και χιλιάδες πυραύλους. Οι περισσότεροι έχουν πλέον καταστραφεί. Αλλά επρόκειτο να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», είπε.

Οι ΗΠΑ ανέκοψαν τις απειλές του Ιράν «με τον κατάλληλο χρόνο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτό, και θα τελειώσει σύντομα.

Και αν ξεκινήσει ξανά, θα χτυπηθούν ακόμη πιο σκληρά».

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα οδηγήσει σε «περισσότερα από τα ίδια προβλήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ξανά για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν και αν αυτός αποτελεί στόχο.

«Εννοείτε τον γιο;» είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Ήμουν απογοητευμένος γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα από τα ίδια προβλήματα για τη χώρα. Οπότε με απογοήτευσε η επιλογή τους».

