Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να δολοφονήσει τον νέο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Μιλώντας ανώνυμα στην The Wall Street Journal, πρώην και νυν αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη».

Σημειώνεται ότι το όνομα του Μοτζταμπά ως διαδόχου του Χαμενεΐ ξεκίνησε να διακινείται έντονα λίγο μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις που είχε κάνει λίγες μέρες πριν, είχε πει ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του ηγέτη για το Ιράν μετά την «άνευ όρων παράδοσή» του.

«Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμη Χαμενεΐ», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων στο περιοδικό Time.

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ένας 56χρονος ιερωμένος μεσαίας βαθμίδας με στενές διασυνδέσεις με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης, θεωρούνταν από καιρό από στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος εν δυνάμει διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία στο Ιράν δεν βλέπει κατ’ αρχήν με καλό μάτι την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει ισχυρούς υποστηρικτές στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στο γραφείο του πατέρα του, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.