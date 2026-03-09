Ιρανή που μένει εδώ και 10 χρόνια στην Ελλάδα περιέγραψε τη ζωή στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απαγορεύονται τα σκυλιά, τα οποία το καθεστώς θεωρεί βρώμικα ζώα και ότι χαλάνε την προσευχή.

Μιλώντας στο Live News, δήλωσε ότι «εδώ και 10 χρόνια μένω στην Ελλάδα και τον Άλιμο. Δουλεύω 16 ώρες καθημερινά. Θέλω να δείξω ότι μια Ιρανή γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει».

«Στο Ιράν απαγορεύονται τα σκυλιά γιατί θεωρούνται βρώμικα και χαλάνε την προσευχή. Ήρθα στην Ελλάδα και πήρα δύο σκυλιά. Είναι κάποια πράγματα που απαγορεύονται. Κάποιοι τα κάνουν γιατί θέλουν να ζήσουν, αλλά είναι ρίσκο. Γιατί αν σε πιάσουν θα πας φυλακή. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο, να κολυμπούν, να φοράνε αυτό που θέλουν», είπε στην εκπομπή του Mega.

Όπως είπε η Σέι, δουλεύει 16 ώρες την ημέρα, μαθαίνει ελληνικά και αισθάνεται ευλογημένη που κατάφερε να φτάσει ως εδώ. Το σπίτι της είναι γεμάτο με παλιές φωτογραφίες. Δείχνει με καμάρι στην κάμερα του Live News το βιβλίο για τη Φαράχ Παχλαβί.

«Σε όλα τα σπίτια οι Ιρανοί έχουν φωτογραφίες της εποχής του Παχλαβί. Και φυσικά της Φαράχ Παχλαβί που έδωσε στις γυναίκες δικαίωμα έκφρασης και ψήφου», είπε στην κάμερα της εκπομπής.

Ανάμεικτα τα συναισθήματα για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή. Από τη μια, αγωνιά για τους συγγενείς της που ζουν στο Ιράν εν μέσω βομβαρδισμών και από την άλλη δηλώνει ανακουφισμένη που απαλλάχτηκαν από τον Χαμενεΐ.

«Με πολύ δυσκολία έχουμε επικοινωνία. Πριν 3 μέρες με έπαιρνε τηλέφωνο ο αδερφός μου που ήταν πολύ χαρούμενος που έχει πόλεμο. Μου είπε ότι είναι καλά και η ανησυχία του ήταν μην σταματήσει ο πόλεμος. Βλέπουμε όλη μέρα ιρανική τηλεόραση. Γιατί δεν έχουμε επαφή με την οικογένειά μας».