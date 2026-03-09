Στη σύλληψη ενός 40 χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψή του έγινε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιεί, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 φυσίγγια, όπλο με δύο γεμιστήρες και τέσσερις πυρσοί πυροτεχνημάτων-καπνογόνων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.