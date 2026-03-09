Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή επί τριετία επέβαλε σήμερα το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών σε οδοντοτεχνίτη, ο οποίος εκτελούσε παράνομα οδοντιατρικές εργασίες.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προς υποστήριξη της κατηγορίας και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιο Υφαντή, και τον δικηγόρο Λάμπρο Αντωνίου.
Τελεσίδικη καταδίκη με 6μηνη φυλάκιση για τον οδοντοτεχνίτη που εκτελούσε παράνομα οδοντιατρικές εργασίες
Διαρκής ο αγώνας για την προστασία του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τονίζει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής
