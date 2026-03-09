Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή επί τριετία επέβαλε σήμερα το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών σε οδοντοτεχνίτη, ο οποίος εκτελούσε παράνομα οδοντιατρικές εργασίες.



Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης προς υποστήριξη της κατηγορίας και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιο Υφαντή, και τον δικηγόρο Λάμπρο Αντωνίου.