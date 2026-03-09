Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν ως ένα. Χιλιάδες προσωπικές ιστορίες ενώθηκαν σε μια γραμμή εκκίνησης. Χιλιάδες χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους. Ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έδωσε, για ακόμα μια χρονιά, παλμό σε ολόκληρη την πόλη, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο αθλητισμός είναι γιορτή.

Η εφετινή αυτή γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα ρεκόρ διαδρομής στα 21χλμ και συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 30.000 συνολικά.

Την Κυριακή, η δράση ξεκίνησε με τον Ημιμαραθώνιο, όπου σημειώθηκε ρεκόρ αγώνα από τον Παναγιώτη Μπιτάδο, με χρόνο 1.04.44. Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα των 21χλμ, με χρόνο 1.14.44.

Η σκυτάλη δόθηκε στους συμμετέχοντες στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn. Νικητής στους άντρες αναδείχθηκε ο Ορφέας Ιωάννου με χρόνο 15:08, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ιωάννα Σταματοπούλου με 18:16.

Στο πλευρό όλων των δρομέων βρισκόταν η Allwyn, Μέγας Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, που επεφύλασσε εκπλήξεις σε κάθε τους βήμα.

Το περίπτερο της Allwyn που εντυπωσίασε στο Χωριό των Χορηγών

Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή το επιβλητικό περίπτερο της Allwyn στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Συντάγματος, μαγνήτισε τα βλέμματα των δρομέων και των επισκεπτών.

Με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας, σε ένα AI photo booth, όσοι βρίσκονταν εκεί είχαν τη δυνατότητα να απαθανατίσουν τη στιγμή του τερματισμού τους ως επαγγελματίες δρομείς, κρατώντας ανεξίτηλη την ανάμνηση της εφετινής γιορτής.

Παράλληλα, λάμβαναν ως αναμνηστικό δώρο ένα καπέλο Allwyn, το οποίο μπορούσαν να προσωποποιήσουν με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης artist, μετατρέποντάς το στον δικό τους καμβά έκφρασης.

Ρυθμική ενθάρρυνση σε όλο το μήκος της διαδρομής

Πριν τη γραμμή εκκίνησης, οι συμμετέχοντες όλων των διαδρομών είχαν την ευκαιρία να προθερμανθούν κατάλληλα με ένα δυναμικό ζέσταμα από την Allwyn, υπό τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών από τα 90s.

O ρυθμός όμως δεν έμεινε μόνο στην αφετηρία, αφού η ομάδα κρουστών Quilombo ενθάρρυνε τους δρομείς με τον μοναδικό της ήχο στην οδό Φιλελλήνων, ενώ στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, ο παραολυμπιονίκης στίβου Μιχάλης Σεΐτης ανέλαβε καθήκοντα dj στο ξεχωριστό dj booth της Allwyn.

Η γυναίκα στο επίκεντρο

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που συνέπεσε εφέτος με την ημέρα του Ημιμαραθωνίου, η Allwyn έφερε στο περίπτερό της την έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire» του καταξιωμένου φωτογράφου, Άγγελου Ζυμάρα, ο οποίος έχει απαθανατίσει με τον φακό του γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run. Όσες γυναίκες δρομείς επισκέφθηκαν το περίπτερο της Allwyn την Κυριακή, είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν στον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik, και να παραλάβουν το πορτρέτο τους ως αναμνηστικό.

Την εμπειρία του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας αποτύπωσε με τον δικό του, χιουμοριστικό τρόπο ο Allwyn Champ, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

