Μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με τη Ρωσική Επανάσταση έφερε στο φως μια ομάδα αρχαιολόγων κάτω από ένα ιστορικό σπίτι στην πόλη Τορζόκ. Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής το 2025 εντοπίστηκε ένας εντυπωσιακός θησαυρός που αποτελείται από 409 χρυσά νομίσματα, τα οποία εκτιμάται ότι κρύφτηκαν την περίοδο των αιματηρών γεγονότων της επανάστασης.

Η εποχή αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή στη λαϊκή κουλτούρα και από την ταινία της Disney για την πριγκίπισσα Αναστασία Ρομανόβα, τη νεότερη κόρη του τσάρου Νικόλαος Β΄. Σε αντίθεση όμως με τον μυθικό θρύλο που δημιουργήθηκε γύρω από τη νεαρή πριγκίπισσα, η οποία στην πραγματικότητα δεν επέζησε, ο συγκεκριμένος θησαυρός φαίνεται ότι κατάφερε να διαφύγει της ανακάλυψης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν λεγόμενο «θησαυρό επιστροφής», δηλαδή μια κρυψώνα χρημάτων που ο ιδιοκτήτης της σκόπευε να ανακτήσει στο μέλλον. Ωστόσο, η ιστορία φαίνεται πως είχε διαφορετικά σχέδια για τον άγνωστο ιδιοκτήτη. Τα νομίσματα χρονολογούνται ήδη από την εποχή του τσάρου Νικολάου Α΄, ενώ η ανατροπή της μοναρχίας και η άνοδος της μαρξιστικής κυβέρνησης υπό τον Βλαντίμιρ Λένιν δημιούργησαν μια εντελώς νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα.

Πώς βρέθηκαν τα χρυσά νομίσματα

Πριν από την έναρξη οικοδομικών εργασιών στην περιφέρεια Τβερ, το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, σε συνεργασία με το Πανρωσικό Ιστορικό και Εθνογραφικό Μουσείο, πραγματοποίησε ανασκαφή σε έκταση 2.712,51 τετραγωνικών ποδιών στην οδό Σαντοβάγια, στη ιστορική συνοικία της αριστερής όχθης του Τορζόκ.

Κατά την αποσυναρμολόγηση των πέτρινων θεμελίων ενός ξύλινου σπιτιού, οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό και απρόσμενο εύρημα: ένα μικρό κεραμικό δοχείο με στενό λαιμό, γνωστό ως «καντιούσκα», με καφέ-κίτρινο γυαλιστερό επίχρισμα. Το δοχείο είχε σπάσει και μέσα από αυτό χυνόταν πάνω στην πέτρα λαμπερός χρυσός.

Η επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας του Νοβοτόρζσκ, Νατάλια Σαραφάνοβα, εξήγησε σε σχετικό δελτίο Τύπου ότι τα περισσότερα από τα νομίσματα χρονολογούνται από την περίοδο της βασιλείας του Νικολάου Β΄. Το παλαιότερο νόμισμα είναι ένα πεντάρουβλο του 1848, το οποίο κόπηκε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Νικόλαος Α΄. Ένα ακόμη νόμισμα προέρχεται από την περίοδο του τσάρου Αλεξάνδρου Γ΄, ενώ η πλειονότητα των νομισμάτων ανήκει στην εποχή του Νικολάου Β΄, με το πιο πρόσφατο να χρονολογείται στο 1911.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο θησαυρός περιλαμβάνει νομίσματα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της νομισματικής μεταρρύθμισης του 1897, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον πρωθυπουργό Σεργκέι Βίττε. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν δύο νομίσματα αξίας 7,5 ρουβλίων και δέκα νομίσματα αξίας 15 ρουβλίων.

Η συνολική ονομαστική αξία του θησαυρού φτάνει τα 4.070 χρυσά ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 250.000 δολάρια ΗΠΑ με τα σημερινά δεδομένα.

Το μυστήριο του ιδιοκτήτη

Παρά τη σπουδαιότητα του ευρήματος, η ταυτότητα του ιδιοκτήτη του θησαυρού παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το interestingengineering. Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, στο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρέθηκαν τα νομίσματα υπήρχαν 24 νοικοκυριά. Οι πιθανοί ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως κληρικοί, έμποροι, ταμίες, λογιστές ή τεχνίτες. Ωστόσο, οι διευθύνσεις κατοικιών το 1917 δεν ακολουθούσαν την ίδια οργάνωση που υπάρχει σήμερα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την έρευνα.

Όπως και στην ιστορική αναζήτηση για την τύχη της Αναστασίας, έτσι και η προσπάθεια εντοπισμού του ιδιοκτήτη αυτού του θησαυρού δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συγκεκριμένα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχαιολόγοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την έρευνα, καθώς η συλλογή αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύνολα χρυσών νομισμάτων που έχουν βρεθεί από την περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης.

Πρόκειται για μια ιστορική εποχή κατά την οποία τερματίστηκε η μοναρχία στη Ρωσία και εγκαθιδρύθηκε μια μαρξιστική κυβέρνηση που άλλαξε ριζικά τη μορφή της χώρας, αφήνοντας παράλληλα έντονο αποτύπωμα στην παγκόσμια ιστορία.

Σύμφωνα με το Arkeonews, το Πανρωσικό Ιστορικό και Εθνογραφικό Μουσείο στο Τορζόκ θα παρουσιάσει σύντομα τον θησαυρό στο κοινό. Η συλλογή αποτελεί σύμβολο μιας δραματικής στιγμής της ρωσικής ιστορίας, μιας επανάστασης που τελικά θα οδηγούσε στην εξαφάνιση του ίδιου του νομισματικού συστήματος στο οποίο ανήκαν αυτά τα χρυσά ρούβλια.