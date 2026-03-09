Τα τρομακτικά «αεροσκάφη της Αποκάλυψης» του αμερικανικού στρατού έχουν απογειωθεί, με τους φόβους για έναν πυρηνικό πόλεμο να εντείνονται ολοοένα και περισσότερα.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν πολλαπλές απογειώσεις του στρατηγικού αεροσκάφους εναέριας διοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού, Boeing E-6B Mercury, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα τεράστια αυτά αεροσκάφη, τα οποία κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας το πλαίσιο του Boeing 707, έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιβιώνουν ακόμη και σε συνθήκες πυρηνικού πολέμου και να συντονίζουν από τον αέρα την στρατιωτική απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη λειτουργούν ως ιπτάμενος ραδιοσταθμός και κέντρο διοίκησης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόλαντ Τραμπ, και για την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, μεταφέροντας ειδικές κεραίες που μπορούν να επικοινωνούν ακόμη και με πυρηνικά υποβρύχια που βρίσκονται βαθιά κάτω από το νερό.

Παράλληλα με την επικοινωνία με δορυφόρους, στρατιωτικές βάσεις στην ξηρά και υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, ο στόλος των Boeing E-6B Mercury είναι ικανός να ελέγχει ακόμη και μια πυρηνική επίθεση σε περίπτωση που ξεσπάσει ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη υπό επίθεση.

Δύο πτήσεις των συγκεκριμένων αεροσκαφών εντοπίστηκαν πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 2 Μαρτίου: η μία απογειώθηκε από την ακτή του Κόλπου του Μεξικού και προσγειώθηκε στη Naval Air Station Patuxent River, ενώ η άλλη απογειώθηκε και επέστρεψε αργότερα στη Offutt Air Force Base.

Έκτοτε, στρατιωτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν περισσότερες απογειώσεις Boeing E-6B Mercury που κατευθύνονται μέσω του Ατλαντικού προς τον Περσικό Κόλπο.

Το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πτήσεις, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι το Boeing E-6B Mercury μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση εντολών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία προς πυρηνικά υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού και άλλες εγκαταστάσεις πυρηνικών πυραύλων, ακόμη και αν έχουν καταστραφεί τα συνηθισμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι επίγειοι σταθμοί.

Σε περίοδο κρίσης, τα αεροσκάφη αυτά αποστέλλονται σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να παραμένουν στον αέρα ή κοντά σε στρατηγικά σημεία, διατηρώντας ενεργές τις γραμμές επικοινωνίας σε περίπτωση που οι επίγειες βάσεις δεχθούν πλήγμα ή παρεμβολές.

Στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, πρεσβείες και άλλοι πολιτικοί στόχοι έχουν δεχθεί επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους κατά την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης. Συνήθως, ο αμερικανικός στρατός απογειώνει αυτά τα αεροσκάφη στο πλαίσιο ασκήσεων ετοιμότητας, εκπαίδευσης ή ως επίδειξη ισχύος, χωρίς να συνεπάγεται απαραίτητα χρήση πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, οι φόβοι για πυρηνική κλιμάκωση έχουν αυξηθεί μετά τα αρχικά πλήγματα στην Τεχεράνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σύμμαχοι του Ιράν, όπως η Κίνα και η Ρωσία, προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο και να οδηγήσει σε ευρύτερο πόλεμο.

Σύμφωνα με αναφορές, η πυρηνικά εξοπλισμένη Ρωσία έχει αρχίσει να βοηθά το Ιράν παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει τη σπίθα για μια γενικευμένη σύγκρουση.

Παρά το γεγονός ότι τέθηκαν σε υπηρεσία πριν από περίπου 40 χρόνια, τα Boeing E-6B Mercury εξακολουθούν να θεωρούνται από τα πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, ικανά να εκτελέσουν ακόμη και αποστολές που σχετίζονται με την πιο ακραία μορφή πολέμου.