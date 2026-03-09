Ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους για να ξεφύγουν από τους πυραύλους που πέφτουν στη Μέση Ανατολή. Κι αυτό είναι μία άλλη πλευρά του πολέμου, άλλη μία απάνθρωπη πλευρά του που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει γνωστή.

Κτηνίατροι ανέφεραν μεγάλη αύξηση σε ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία κατοικιδίων, καθώς χιλιάδες Βρετανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι στην περιοχή προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η οργάνωση επανένταξης σκύλων K9 Friends Dubai δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από τον αριθμό ιδιοκτητών σκύλων που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους, καθώς και από τηλεφωνήματα σχετικά με εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

Ομάδες προστασίας ζώων προσπαθούν να βρουν καταφύγια, όμως εκατοντάδες αναρτήσεις για εγκαταλελειμμένα κατοικίδια έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο. Μερικοί κτηνίατροι έχουν αναγκαστεί να κάνουν ευθανασία ακόμη και σε υγιή ζώα, επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το κόστος μεταφοράς ή τη γραφειοκρατία για τη μετεγκατάστασή τους.

Η Κλερ Χόπκινς, κάτοικος του Ντουμπάι που εργάζεται εθελοντικά σε διάφορες οργανώσεις και καταφύγια ζώων, δήλωσε ότι βρίσκονται υπό έντονη οικονομική πίεση, καθώς οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων ρυθμίζονται αυστηρά και οι σελίδες GoFundMe είναι απαγορευμένες στο Ντουμπάι.

Όπως εξήγησε: «Κάποιοι ιδιοκτήτες κατοικιδίων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Αυτό συμβαίνει παντού, και νομίζω ότι οι Βρετανοί είναι καλύτεροι από τους περισσότερους, αλλά μιλάμε για περίπου 200 διαφορετικές εθνικότητες εδώ στα ΗΑΕ. Κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται».

Η Άνσο Στάντερ, μια Νοτιοαφρικανή που διαχειρίζεται το καταφύγιο ζώων Six Hounds Animal Sanctuary στο Αλ Αΐν των ΗΑΕ, δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από αιτήματα για φιλοξενία εγκαταλελειμμένων γατών και σκύλων.

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό, θυμήθηκε ένα κλουβί μεταφοράς γάτας γεμάτο με γατάκια και ένα σημείωμα γραμμένο σε σπαστά αγγλικά που έλεγε:

«Γατάκι 4 και μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου λόγω της κατάστασης εδώ. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω αλλά κανείς δεν απάντησε, έτσι βρήκα την τοποθεσία σας. Λυπάμαι πολύ που τα αφήνω μπροστά στην πύλη σας.»