Στο στόχαστρο των νορβηγικών αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας κοντά στην αμερικανική πρεσβεία του Όσλο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ.

Η έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί προκάλεσε ζημιές σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας, γεμίζοντας καπνό τον δρόμο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, με τη νορβηγική αστυνομία να δηλώνει ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Η έρευνα έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», διευκρίνισε η αστυνομία του Όσλο σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσέθεσε ότι ο μηχανισμός αυτός προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη».

Ο ύποπτος στην υπόθεση αυτή δεν κατονομάστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.