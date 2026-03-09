Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της εκτόξευσης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Όμως η αγορά «αναδύθηκε» από τα χαμηλά της ημέρας (2.036 μονάδες -4,04%), περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 394,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.643.400 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Metlen (+3,14%), της Motor Oil (+3,00%), του ΟΠΑΠ (+1,93%), των ΕΛΠΕ (+0,95%) και της Εθνικής (+0,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,67%), της Viohalco (-4,64%), της Optima Bank (-3,98%), της Κύπρου (-3,67%), του ΟΛΠ (-3,20%), της Σαράντης (-3,20%) και της Titan (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 17.211.624 και 12.809.942 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 61,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 59,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.