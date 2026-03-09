Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, «βλέπει» την ύπαρξη τεσσάρων «μαξιλαριών» κι «αναχωμάτων» για τις ενεργειακές αναταράξεις που προκαλούν οι εξελίξεις στο Ιράν, ως προς τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτό προκύπτει από όσα ανέφερε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου του ΟΟΣΑ και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η ισοτιμία δολαρίου-ευρώ, οι φόροι στα καύσιμα, η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και οι χαμηλότερες ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών λόγω άνοιξης, αποτελούν τα τέσσερα στοιχεία που λειτουργούν ευνοϊκά.

«Το ένα στοιχείο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή στην ισοτιμία δολαρίου-ευρώ. Το πετρέλαιο τιμολογείται σε δολάρια (…) Το 2022 είχαμε (ισοτιμία) σχεδόν ένα προς ένα, άρα (αν η τιμή ήταν) 120 δολάρια, θα ήταν και περίπου 120 ευρώ. Τώρα, τα 120 δολάρια είναι 105 ευρώ. Άρα υπάρχει ένα μικρό μαξιλαράκι, το οποίο προστατεύει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, χάρη στην ισοτιμία» εξήγησε.

Το δεύτερο, που αφορά ειδικά την Ελλάδα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σε μεγάλο βαθμό, η τιμή (των καυσίμων) στην Ελλάδα διαμορφώνεται από τους φόρους, όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. «Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις μια αύξηση στην τιμή προ φόρων, δεν μεταφράζεται όλη αυτή η αύξηση στην τιμή μετά φόρων. Δηλαδή το 10% προ φόρων είναι περίπου 5% μετά φόρων. Άρα, υπάρχει πάλι μια αναχαίτιση της αύξησης της τιμής» επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, διευκρίνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως υπάρχει αύξηση περίπου 18% στην εγκατεστημένη ισχύ, σε σχέση με πέρυσι. «Άρα έχουμε πολύ περισσότερες ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά, ενώ μπαίνουμε και σε περίοδο ήπιας κατανάλωσης, αφού την άνοιξη δεν χρειαζόμαστε ούτε ψύξη ούτε θέρμανση, αλλά και οι τιμές γενικά πέφτουν. Επίσης, τα αποθέματα στα υδροηλεκτρικά είναι πάρα πολύ υψηλά, άρα γενικά έχουμε κάποια αναχώματα» υπογράμμισε.

Το ενδεχόμενο λήψης μέτρων

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, απάντησε πως σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο υπάρχουν συζητήσεις για διάφορα μέτρα, ενώ διευκρίνισε ότι τα στρατηγικά αποθέματα της Ελλάδας είναι άνω των 90 ημερών.

Όσον αφορά το πάγιο αίτημα της ελληνικής βιομηχανίας για μείωση του ενεργειακού βάρους, το οποίο αποκτά ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα έπειτα από τις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι εν μέρει το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων βασίζεται και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την ΕΕ.

«Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι που δεν το έχουμε συνεννοηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Είναι σε πολύ καλό σημείο. Δεν θα σας πω ότι θα κλείσουν σήμερα, αύριο (…) Έχουμε κάποιες συζητήσεις με την Ευρώπη τις οποίες προσπαθούμε να τις ωριμάσουμε και να τις κλείσουμε».

Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο

Πρόσθεσε πως η κατάσταση είναι πολύ ευμετάβλητη, καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην τιμή του πετρελαίου από ώρα σε ώρα. «Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στο φυσικό αέριο. Άρα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όλο αυτό είναι μια πραγματικότητα, η οποία ανά πάσα στιγμή αλλάζει, να αναγνωρίζουμε πως ό,τι λέμε είναι για αυτό το δευτερόλεπτο» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Τσάφο, έχει ακόμη αξία να επισημανθεί ότι, παρά τη γενικότερη κατάσταση και την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, δεν καταγράφεται αύξηση στο ρεύμα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. «Άρα, νομίζω είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε μεταξύ πετρελαίου -που στην αρχή η αύξηση ήταν μικρή, αλλά τώρα έχει αρχίσει να μεγαλώνει αρκετά περισσότερο- φυσικού αερίου που ήταν πολύ μεγάλη η αύξηση εξαρχής και ηλεκτρικής ενέργειας, που προς το παρόν και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν έχουμε δει κάποια ιδιαίτερη αύξηση», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η εικόνα αυτή μεταξύ των τριών οφείλεται τόσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο τιμολογείται με καθυστέρηση.