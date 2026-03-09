Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν, Bahrain Petroleum Company (Bapco), ανακοίνωσε τη Δευτέρα την κήρυξη κατάστασης force majeure στις δραστηριότητες του ομίλου, έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο συγκρότημα διυλιστηρίων πετρελαίου της εταιρείας.

Ο όρος force majeure χρησιμοποιείται στις διεθνείς συμβάσεις και σημαίνει «ανωτέρα βία», δηλαδή μια κατάσταση κατά την οποία μια εταιρεία αδυνατεί προσωρινά να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων γεγονότων, όπως μια επίθεση σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το διυλιστήριο της Bapco στη Sitra διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 380.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Η εγκατάσταση αυτή προμηθεύεται αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία μέσω αγωγού που συνδέει τις δύο χώρες, γεγονός που στερεί από τη Σαουδική Αραβία ένα ακόμη σημαντικό κανάλι διάθεσης της παραγωγής της.

Η Bapco αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα καυσίμων, μεταξύ των οποίων ντίζελ, καύσιμα αεροσκαφών και νάφθα, προς χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η δυναμικότητα διύλισης της εταιρείας αυξήθηκε πρόσφατα, καθώς η παραγωγική ικανότητα του διυλιστηρίου ενισχύθηκε από 265.000 βαρέλια ημερησίως σε 380.000 βαρέλια ημερησίως.

Παρά την επίθεση και την κήρυξη force majeure, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες. Όπως ανέφερε, οι προμήθειες καυσίμων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή, χάρη σε προληπτικά σχέδια που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.