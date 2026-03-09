«Η συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη στην Πάφο είναι ιδιαιτέρως σημαντική και θα έλεγα ιστορική. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε δε ότι η παρουσία των τριών ηγετών στη Μεγαλόνησο αποτυπώνει «την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών να συνδράμουν στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν λειτουργεί στα λόγια ή στη θεωρία, αλλά αποδεικνύει την ετοιμότητά της στο πεδίο, σε χρόνο μηδέν. Άλλωστε, η άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Λευκωσίας για βοήθεια εδράζεται και στους αδελφικούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Κατά τον ίδιο, «σήμερα στην Κύπρο οι τρεις ηγέτες στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητας και δέσμευσης στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, σε μια συγκυρία που η δύσκολη πραγματικότητα επιβάλλει κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις». Σημείωσε παράλληλα πως «η Ευρώπη κινητοποιήθηκε στο πεδίο της κοινής άμυνας και ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή χτίσει ένα τόξο ασφαλείας από τη βαλκανική ενδοχώρα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη συριακή ενδοχώρα. Η χώρα μας είναι πάροχος ασφαλείας στην πράξη και έχει διαθέσει δυνάμεις για την άμυνα της Κύπρου σε σύμπραξη με Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε για «ιστορικό οξύμωρο», σημειώνοντας ότι οι ηγέτες της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης, που επαναστάτησαν τότε κατά της γραμμής διαδοχής του Σάχη, «έρχονται σήμερα οι ίδιοι και επιλέγουν ως τρίτο ηγέτη του καθεστώτος τον γιο του προηγούμενου».

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της Άγκυρας, ανέφερε ότι «η Τουρκία παρακολουθεί με στρατηγική αμηχανία και συνάμα μουδιασμένη τη διαμόρφωση του τόξου αμυντικής ασφαλείας και τις κινήσεις Ελλάδας και εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν ετοιμάζεται για πόλεμο ή επιθέσεις, αλλά δίνει αμυντική βοήθεια στους εταίρους της».