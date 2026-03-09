Ισχυρό μήνυμα αποτροπής αλλά και ευρωπαϊκής ενότητας αναμένεται να στείλει σήμερα από την Κύπρο η συνάντηση τριών ηγετών, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Εμανουέλ Μακρόν.

Η κίνηση αυτή υψηλού συμβολισμού με την ταυτόχρονη παρουσία των τριών ηγετών από τη χώρα της ΕΕ και μάλιστα την προεδρεύουσα, η οποία δέχτηκε επίθεση από το Ιράν με drone στη Βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, δείχνει τον δρόμο και για την ενεργοποίηση στην πράξη των συμφωνιών αμυντικής συνδρομής ανάμεσα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία αλλά και η Κύπρος.

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις αφιχθεί στην Κύπρο θα επιθεωρήσει με τον Κύπριο Πρόεδρο τα F-16 Viper. Στη συνέχεια και μετά την άφιξη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, θα γίνει διευρυμένη τριμερής συνάντηση και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των τριών ηγετών.

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Μητσοτάκης και ο Χριστοδουλίδης

Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», στέλνοντας έτσι ακόμα ένα μήνυμα αποτροπής.

Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η οποία αποτυπώνει τον συντονισμό που επιχειρείται, ενώ δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι σύντομα θα βρεθεί στην Κύπρο και η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo», ενώ αναμένεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκονται σε διαρκή επαφή με Ευρωπαίους ηγέτες και με χώρες της περιοχής, ενώ χθες, παραμονή της άφιξής του στη Μεγαλόνησο, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη σημερινή συνάντηση θα γίνει ανασκόπηση των εξελίξεων αλλά και του επιπέδου συνεργασίας των τριών χωρών και βεβαίως του πλέγματος ευρωπαϊκής παρουσίας και στήριξης γύρω από την Κύπρο, σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Κρίσιμοι κρίκοι στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου η Ελλάδα και η Κύπρος

Ελλάδα και Κύπρος θεωρούνται κρίσιμοι κρίκοι στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, κοιτάζοντας κυρίως στο εσωτερικό, ήδη έχει φανεί στην πράξη πώς μετουσιώνεται σε ασφάλεια και σε αλληλεγγύη η αναβάθμιση της εθνικής μας διπλωματίας και άμυνας τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα στάθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη δίπλα στην Κύπρο και το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο.

Και όπως σημείωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του «Επιβεβαιώθηκε, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή».

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αυτό που επίσης τονίζουν προς πάσα κατεύθυνση κυβερνητικά στελέχη είναι ότι με βάση τις ραγδαίες και κρίσιμες εξελίξεις, οι πολιτικές κάθε κράτους οφείλουν πλέον να χαράσσονται όχι με βάση ιδεολογικά, όσο με εθνικά κριτήρια.

Και προτάσσουν την πολιτική σταθερότητα ως απαραίτητο συστατικό ανθεκτικότητας μιας χώρας εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη.