Στην Κύπρο θα βρίσκονται αύριο, Δευτέρα 9/3 ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όπως επίσης και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θέλοντας να δείξουν τη στήριξή τους στη χώρα και στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο, τη Δευτέρα 9/3 εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

«Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαΐκής Ένωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους» αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

«Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή»

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Όπως είχε επισημάνει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.