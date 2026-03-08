Η φετινή φανέλα της ΑΕΚ είναι η πιο όμορφη στην ιστορία του Basketball Champions League, το οποίο συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια ζωής.

Η Ένωση είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, το οποίο έχει κατακτήσει στο παρελθόν, ήδη όμως κατέκτησε τον… τίτλο της ομάδας με την πιο όμορφη φανέλα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων ιστορίας, το Basketball Champions League ζήτησε από τους φιλάθλους να ψηφίσουν στα social media για το ποια είναι η όμορφη φανέλα που έχει φορέσει ποτέ ομάδα στη διοργάνωση.

Οι δύο φανέλες που έφτασαν στον… τελικό ήταν η φετινή της ΑΕΚ και η φετινή της Γαλατασαράι, με την πλειοψηφία να αναδεικνύει αυτή της Ένωσης ως την πιο όμορφη στην ιστορία της διοργάνωσης.