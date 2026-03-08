Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ρίχνει νέο φως στην πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε σχολείο θηλέων στη Μιναμπ του Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων παιδιών και εκπαιδευτικών.

Στο υλικό φαίνεται ένας πύραυλος τύπου Tomahawk να πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το σχολείο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πύραυλοι Tomahawk χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι γνωστό να διαθέτει τέτοιο οπλικό σύστημα το Ισραήλ.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης καπνός να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου σύμφωνα με ιρανικές αρχές σκοτώθηκαν περίπου 175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και έντονες αντιδράσεις, ενώ οργανισμοί όπως η UNESCO έχουν καταδικάσει την επίθεση, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία και οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το πλήγμα στο σχολείο πιθανόν προκλήθηκε από ιρανικό πύραυλο που αστόχησε, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του.

Μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το πλήγμα στο σχολείο, ενώ διεθνείς οργανισμοί και ανεξάρτητοι αναλυτές ζητούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και των πιθανών ευθυνών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εγγύτητα του σχολείου σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην επιλογή του στόχου, ωστόσο παραμένει ασαφές αν το σχολείο επλήγη άμεσα ή αν υπέστη ζημιές από πλήγμα σε κοντινή στρατιωτική εγκατάσταση.