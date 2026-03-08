Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ρίχνει νέο φως στην πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε σχολείο θηλέων στη Μιναμπ του Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων παιδιών και εκπαιδευτικών.

Στο υλικό φαίνεται ένας πύραυλος τύπου Tomahawk να πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το σχολείο.

#BREAKING

🚨💥New footage shows a U.S. #Tomahawk missile hitting a site in #Minab, #Iran, on Feb. 28—confirming the #US strike. pic.twitter.com/emV5V4dQDN

📹This footage directly contradicts Trump’s claim that Iran hit the school in Minab.

Smoke is already rising near the girls’… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 8, 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πύραυλοι Tomahawk χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι γνωστό να διαθέτει τέτοιο οπλικό σύστημα το Ισραήλ.

🔴 Image of the American Tomahawk missile just before it hit an elementary school in Minab, killing more than 170 children. pic.twitter.com/L0QnoblqQr — Universal News (@universalnewsx) March 8, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης καπνός να υψώνεται ήδη από την περιοχή κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου σύμφωνα με ιρανικές αρχές σκοτώθηκαν περίπου 175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

🚨 America denies responsibility, but Iran proves it with evidence.‼️



New footage shows a US Tomahawk missile striking near a girls' school. The missile was targeting an Iranian Revolutionary Guard Corps site in Minab, Iran, on February 28.



Smoke began rising near the school,… pic.twitter.com/1O3PFEk0o5 — ‏Middle East News (@MiddleEast_Eng) March 8, 2026

Η τραγωδία έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και έντονες αντιδράσεις, ενώ οργανισμοί όπως η UNESCO έχουν καταδικάσει την επίθεση, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία και οι μαθητές πρέπει να προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το πλήγμα στο σχολείο πιθανόν προκλήθηκε από ιρανικό πύραυλο που αστόχησε, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του.

Μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το πλήγμα στο σχολείο, ενώ διεθνείς οργανισμοί και ανεξάρτητοι αναλυτές ζητούν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και των πιθανών ευθυνών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εγγύτητα του σχολείου σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στην επιλογή του στόχου, ωστόσο παραμένει ασαφές αν το σχολείο επλήγη άμεσα ή αν υπέστη ζημιές από πλήγμα σε κοντινή στρατιωτική εγκατάσταση.