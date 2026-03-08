Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την 4η θέση στο πρωτάθλημα και τη συμμετοχή στα play off μετά την εκτός έδρας νίκη με 4-1 επί του Λεβαδειακού και ο Ράφα Μπενίτεθ είχε κάθε λόγο για να είναι ικανοποιημένος με την ομάδα του.

Οι «πράσινοι» πήραν ακόμη μία νίκη και συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τον Ισπανό προπονητή να εκφράζει την ικανοποίησή του στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα.

«Δεν είμαι Άγγλος, όμως τέτοιες εμφανίσεις τις χαρακτηρίζουν ως «επαγγελματικές». Από το πρώτο λεπτό ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο απειλητικοί και πετύχαμε αυτό που θέλαμε ερχόμενοι εδώ. Μου άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομαδική δουλειά και το ομαδικό μας πνεύμα που έχει δουλευτεί πολύ καλά τους τελευταίους δυο μήνες.

Η νοοτροπία μας ήταν σωστή. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, ακόμα και όταν δεν τους βγαίνουν κάποια πράγματα στους αγώνες. Όμως τα κατάφεραν και σήμερα με το ομαδικό πνεύμα», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε.

«Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, όταν ήρθα η ομάδα ήταν στην 9η θέση. Κλειδώσαμε την 4άδα που είναι το μίνιμουμ, στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά και στην Ευρώπη είμαστε στους «16». Ευχαριστιόμαστε αυτό που έχουμε πετύχει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Μπέτις όταν έρθει η στιγμή. Ό,τι πετύχουμε πλέον στην Ευρώπη θα είναι μπόνους».