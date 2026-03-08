Εφιαλτικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη έπειτα από τις συντονισμένες αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην πρωτεύουσα και στην επαρχία Αλμπόρζ.

Οι νυχτερινές εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές, ενώ πυκνά σύννεφα τοξικού καπνού σκέπασαν την πόλη, μετατρέποντάς την σε σκηνικό «αποκάλυψης».

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερα μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και δύο οδηγοί βυτιοφόρων, έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετές δεκάδες δεξαμενές καυσίμων υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν σε τέσσερις βασικές αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαιοειδών, προκαλώντας διάχυτες πυρκαγιές που χρειάστηκε ώρες για να τεθούν υπό έλεγχο.

I wouldn’t wish this on any country 💔 https://t.co/gdmw5WBMQw pic.twitter.com/purFbRWN66 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Ο μαύρος καπνός κάλυψε το πρωινό φως

Πυκνοί καπνοί παρέμεναν χαμηλά πάνω από την πόλη, ενώ αναφορές έκαναν λόγο για έντονη μυρωδιά καμένου που είχε ποτίσει την ατμόσφαιρα. Οι αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να αποφεύγει τις μετακινήσεις και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους λόγω υψηλής τοξικότητας του αέρα.

Ειδικοί και περιβαλλοντικοί φορείς προειδοποίησαν για σοβαρό κίνδυνο έκλυσης υδρογονανθράκων, διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, ενώ η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος μίλησε για πιθανό σχηματισμό «ιδιαιτέρως επικίνδυνης και όξινης βροχής» σε περίπτωση κατακρημνίσεων – κάτι που ήδη καταγράφηκε σε ορισμένες περιοχές της πρωτεύουσας, όπου κάτοικοι ανέφεραν «μαύρες σταγόνες» να πέφτουν από τον ουρανό.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν φλόγες να υψώνονται σε δεκάδες μέτρα ύψος και δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια φωτιάς λόγω διαρροών καυσίμων. Σε πολλές περιοχές, τα οχήματα αναγκάζονταν να κινούνται με αναμμένα φώτα ακόμη και αργά το πρωί, καθώς ο ήλιος ήταν ουσιαστικά αόρατος πίσω από τα δηλητηριώδη σύννεφα.

WATCH: Exploding oil pipes created fire barriers on the roads of Tehran after strikes on energy infrastructure. pic.twitter.com/DtSrQh0jbA — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν γίνει στόχος και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Πολέμου των 12 Ημερών», ωστόσο η σημερινή επίθεση θεωρείται η σοβαρότερη μέχρι σήμερα, καθώς αποτελεί και την πρώτη φορά που πλήττονται τόσο εκτεταμένα υποδομές καυσίμων από την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης.

Video shows fires burning along the streets of the Iranian capital after oil spilled from depots destroyed by Israeli strikes leaked into parts of Tehran’s sewage system. pic.twitter.com/EXA0PT1bLF — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 8, 2026

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές νέες επιβαρύνσεις της ατμόσφαιρας και τους κατοίκους να κάνουν λόγο για μια πόλη βυθισμένη σε ένα «μαύρο πέπλο» που δεν θυμίζει σε τίποτα το συνηθισμένο τοπίο της ιρανικής πρωτεύουσας.