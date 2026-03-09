BEAST

Προς το παρόν, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η δεύτερη εβδομάδα του πολέμου που προκαλεί μεγάλη αγωνία για τον χρόνο διάρκειας της πολεμικής κατάστασης και κυρίως για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην οικονομία. Στην Ελλάδα μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, αν και μαθαίνω πως καταγράφεται ανησυχία στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και αυτό διότι η αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου θα σημάνει ένα μπαράζ ανατιμήσεων. Και οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνονται στο πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση την επόμενη περίοδο.

Οι νέες παροχές και το πάγωμα άλλων

Πάντως αυτό που μαθαίνει η στήλη είναι ότι ο πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να δοθούν παροχές σε ειδικές ομάδες πολιτών, ώστε να ενισχυθεί το μήνυμα πως η οικονομία πάει καλά και είναι σε φάση ανάπτυξης και ανοδική πορεία. Ο πόλεμος όμως που ξεκίνησε εδώ και 10 μέρες έχει αναθεωρήσει τα σχέδια και υπάρχουν σκέψεις να παγώσουν κάποιες κινήσεις παραμονές του Πάσχα. Εξετάζεται όμως και θεωρείται σίγουρο ότι θα δοθούν κάποια pass, όπως για παράδειγα fuel pass και άλλα, ώστε να βοηθηθούν κατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη.

Είμαστε θωρακισμένοι

Μια φράση που ακούγονταν παλαιότερα, αλλά δεν ίσχυε, ήταν: είμαστε θωρακισμένοι. Και αυτό όμως δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως που ισχύει τώρα είναι, με βάση και τις πληροφορίες που έχει η στήλη από το οικονομικό επιτελείο, είναι πως η Ελλάδα, σε σχέση με το παρελθόν είναι πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις, αρκεί όμως να μην έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Η Αθήνα μου λένε οι πηγές μου αντέχει για περίπου 100 μέρες και μετά θα υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να καταστρωθούν σχέδια αντίδρασης.

Άνοδος στις δημοσκοπήσεις

Και να πάμε όμως στις κινήσεις της Αθήνας σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση έχει κερδίσει πολλούς πόντους με την σημαντική της κίνηση, μεγάλης εθνικής και γεωστρατηγικής σημασίας, να στείλει βοήθεια στην Κύπρο. Μάλιστα, όπως έμαθα από καλή πηγή, αυτή η στάση της επιβραβεύεται από τους πολίτες και έχει δώσει πόντους στην κυβέρνησης που αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Την ίδια στιγμή μου είπαν ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς χάνουν σε απήχηση με τον κόσμο να είναι σε άλλο μήκος κύματος.

Η τριμερής στην Κύπρο

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα καθοριστική καθώς γίνεται η τριήμερη συνάντηση στην Κύπρο. Μάλιστα αυτή η συνάντηση θα γίνει στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και θα συναντηθούν, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς γίνεται εν μέσω του πολέμου. Η Κύπρος έχει δει την πραγματική στήριξη της Ελλάδας, αλλά και της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας στηρίζουν, δείγμα πως ενισχύεται σε ένα σημαντικό βαθμό η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Η συμμαχία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Πάντως από την ομπρέλα της Ελλάδας στην Κύπρο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η σχέση του Κ. Μητσοτάκη με τον Ν. Χριστοδουλίδη. Προ μηνών υπήρξε απόσταση λόγω της ιστορίας με το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης, αλλά πλέον όλα είναι πολύ καλύτερα. Όμως την ίδια στιγμή παρατηρείται και μεγάλη βελτίωση στην εικόνα που υπάρχει στην Κυπριακή κοινή γνώμη για την Ελλάδα αν και στο παρελθόν έχουν υπάρξει διάφορες σκιές.

Ο οπαδός του νερού και τα διπλά κουφέτα

Στο τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον Δημήτρη Νατσιό, ο δεύτερος επιχείρησε να σπάσει τον πάγο, κάνοντας αναφορά στα διπλά κουφέτα. «Έχουμε και κάτι κοινό», είπε στον πρωθυπουργό. «Δύο κόρες και έναν γιο. Παντρεύω τον γιο μου το καλοκαίρι, όπως κι εσείς». Το θετικό κλίμα της συζήτησης, πάντως, δεν εμπόδισε τον Δ. Νατσιό να θέσει και πιο κρίσιμα ζητήματα. Στη συζήτηση για τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζήτησε να υπάρξει προετοιμασία και μέτρα, με τον πρωθυπουργό να εμφανίζεται καθησυχαστικός, λέγοντας ότι υπάρχει επάρκεια σε όλα. Δεν έλειψε και το καρφί της συνάντησης. Ο Δημήτρης Νατσιός ρώτησε ευθέως τον πρωθυπουργό γιατί χρησιμοποιεί συχνά τη φράση «πατριώτες της φακής». Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν διπλωματική: «Δεν εννοούσα εσάς». Και μέσα σε όλα αυτά, υπήρξε και μια μικρή στιγμή χαλαρότητας. «Τι να σας προσφέρουμε; Καφεδάκι, τσαγάκι;» ρώτησε ο πρωθυπουργός. «Είμαι οπαδός του νερού», απάντησε ο πρόεδρος της Νίκης – κρατώντας χαμηλούς τόνους, ακόμη και στο μενού της συνάντησης.

Ένα drone πλήγωσε τον τουρισμό

Μια ιδιόμορφη κατάσταση επικρατεί στη Μεγαλόνησο μετά την πρόσφατη επίθεση με drone στη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι από το Ιράν. Από τη μια μαθαίνω ότι το φρόνημα των Κυπρίων είναι στο ύψιστο σημείο όχι μόνο από την άφιξη των ελληνικών φρεγατών και των F16 αλλά και από την απόφαση βρεθούν σήμερα στην Κύπρο Μητσοτάκης και Μακρόν. Από την άλλη, ήδη σε συζητήσεις που είχα με ανθρώπους στον χώρο του τουρισμού με ενημέρωσαν ότι ήδη υπάρχουν οι πρώτες ακυρώσεις για το Πάσχα και όπως μου έλεγαν, αν δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση, η βαριά βιομηχανία της Κύπρου, ο τουρισμός θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Έμαθα επίσης και κάτι άλλο, ότι σε μεγάλο ξενοδοχείο της Πάφου καταλύουν οι οικογένειες των Βρετανών που διέμεναν στο Ακρωτήρι. Μάλιστα, ένας Κύπριος φίλος μου σχολίαζε: «Οι Βρετανοί δεν χαλάνε τη ζαχαρένια τους παρά το ότι το κλίμα στην Κύπρο δεν είναι και το ευνοϊκότερο πλέον γι’ αυτούς μετά την στάση που τήρησαν γυρνώντας την πλάτη στον κυπριακό λαό».

Τι θα γίνει με Κίνα και Ρωσία

Διαβάζω και ακούω διάφορους αναλυτές για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να δω τι προεκτάσεις θα έχει ειδικά για την Κίνα και τη Ρωσία. Θα ωφεληθούν ή θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες; Μίλησα και με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα των δύο χωρών και το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι πρωτίστως η Κίνα θα έχει πρόβλημα γιατί προμηθεύεται όλο σχεδόν το πετρέλαιο για τις ενεργειακές της ανάγκες από το Ιράν. Αν το Ιράν βρεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο, σημαίνει ότι θα κλείσει η κάνουλα για την Κίνα. Από την άλλη θα πρέπει να δούμε ότι μέσα από το πέρασμα των χρόνων ότι ο κόκκινος δράκος δεν αντιδρά ποτέ εν θερμώ και δείχνει την ισχύ του μέσω του εμπορίου και της οικονομίας. Όπως μου είπε έμπειρος αναλυτής, η επόμενη κρίση μπορεί να είναι στη Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί ότι της ανήκει και να έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες. Την ώρα μάλιστα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια της Ταϊβάν. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά ο συνομιλητής μου «σκέψου τι θα συμβεί αν η Ταϊβάν καλέσει ή δώσει βάσεις σε Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δίπλα ακριβώς στη Κίνα; Ή τι θα συμβεί αν η Κίνα επιχειρήσει ναυτικό αποκλεισμό της Ταϊβάν, χτίζοντας ήδη ένα πολύ ισχυρό ναυτικό;». Ερωτήματα βέβαια που δεν μπορούν να απαντηθούν τώρα αλλά που μπορεί στο σύντομο μέλλον να πέσουν στο τραπέζι. Όσον αφορά τη Ρωσία, εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Οι εξελίξεις στο Ιράν αργά ή γρήγορα σπρώχνουν την Κίνα να πάρει το πετρέλαιο που χρειάζεται από την κόκκινη αρκούδα και αυτό σημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία πηγαίνουν περίπατο. Όπως επίσης ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ ασχολείται με το Ιράν και αφήνει ανοιχτό το πεδίο στη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο.

Αδιαφορία για Καραμανλή

Και να πάμε τώρα στη νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή το περασμένο Σάββατο που είχε διάφορες αιχμές για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης. Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική για αποφάσεις της κυβέρνησης στα αγροτικά και κυρίως στο πεδίο των επιδοτήσεων. Μια ακόμη αιχμηρή ομιλία που όμως αντιμετωπίστηκε σαν μια ρουτίνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Αδιαφορία κατάλαβα πως υπάρχει, ενώ δυο υπουργοί μου είπαν ότι ως πρώην Πρωθυπουργός οφείλει να συγχρονίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον. «Σε μια περίοδο πολεμικής σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή, το λιγότερο που θα περίμενε κανείς είναι να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση» μου είπε ένας εξ αυτών.

Τα διλήμματα Τσίπρα

Και να περάσω στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε νέα εμφάνιση το Σάββατο στην Κοζάνη σε εκδήλωση για την Ιθάκη και την Παρασκευή σε πρώτη συνάντηση υποστηρικτών του στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης. Μπορεί να έστειλε μήνυμα ότι ουσιαστικά επιστρέφει, αλλά σαφές χρονοδιάγραμμα δεν φάνηκε ούτε και τώρα για το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα του. Οι πληροφορίες εμμένουν για μέσα Μαΐου με τέλος Ιουνίου, αλλά να σας πω την αλήθεια, με όσα ακούω από πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι στο νέο σχήμα, φαίνεται να μετατίθενται οι αποφάσεις για Σεπτέμβριο. Θα φανεί. Πάντως κόσμο είχε και σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη και ο ίδιος ήταν ευχαριστημένος.

Εκλογές γιοκ

Και επειδή αναφέρθηκα στα σχέδια Τσίπρα, να σημειώσω και τι έμαθα για τις πρόωρες εκλογές και τα διάφορα σενάρια με αφορμή και τον πόλεμο. Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει σχεδιασμό για πρόωρες εκλογές ούτε θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας για να κερδίσει. Όλα θα γίνουν στο χρόνο τους μου είπε καλή πηγή.

Με επιβεβαίωσε ο Μπακογιάννης

Και να πάω και στα αυτοδιοικητικά. Είδα μια συνέντευξη του Κώστα Μπακογιάννη στα Νέα Σαββατοκύριακο όπου επιβεβαίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκλειστική πληροφορία που είχε η στήλη πως θα κατέβει εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος. Μου είπαν ότι αυτό το έχει συζητήσει καιρό με την μητέρα του Ντόρα Μπακογιάννη και είναι ενήμερος και ο πρωθυπουργός. Αυτό που επίσης έμαθα είναι πως θα ενταθούν οι εμφανίσεις του το επόμενο διάστημα.

Καράογλου για περιφερειάρχης

Και να πάω όμως και στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε προ ημερών μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από τον Θόδωρο Καράογλου που δήλωσε παρών στις περιφερειακές εκλογές του 2028. Τι σημαίνει αυτό. Ο Θ. Καράογλου με πάρα πολλά χρόνια βουλευτικής πορείας ως βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκη θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, σε μια περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για το κυβερνών κόμμα. Στη συγκέντρωση είχε πολύ κόσμο. Εκεί ήταν ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Επίσης, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο βουλευτής Ηλείας (πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος) Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Στυλιανίδης, και άλλοι 22 βουλευτές της ΝΔ από την ευρύτερη περιοχή.

Το ρίσκο Προκοπίου στα Στενά του Ορμούζ

Στον κόσμο της ναυτιλίας, λίγοι επιχειρηματίες έχουν ταυτιστεί τόσο έντονα με την έννοια του επιχειρηματικού ρίσκου όσο ο Γιώργος Προκοπίου. Άλλωστε, ο ίδιος είχε συνοψίσει εδώ και χρόνια τη φιλοσοφία του με έναν τρόπο σχεδόν αξιωματικό, λέγοντας ότι στη ναυτιλία δεν υπάρχει απόδοση χωρίς αποδοχή κινδύνου. Την ώρα που η στρατιωτική ένταση με το Ιράν έχει οδηγήσει την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών σε απομάκρυνση από τα Στενά του Ορμούζ, η Dynacom Tankers, συμφερόντων Προκοπίου, φέρεται να ακολουθεί διαφορετική γραμμή. Η εταιρεία του 79χρονου εφοπλιστή εμφανίζεται να έχει περάσει τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια από τη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη, επιλέγοντας να παραμείνει ενεργή σε ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Με την προσφορά διαθέσιμων πλοίων να έχει περιοριστεί αισθητά, οι αμοιβές για όσους εξακολουθούν να περνούν από την περιοχή έχουν εκτοξευθεί. Στην αγορά αναφέρεται ότι ένα VLCC (πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοιο) μπορεί πλέον να αποφέρει έως και 500.000 δολάρια σε ναύλα ημερησίως, ένα επίπεδο εσόδων που αρκεί για να καλύψει όχι μόνο το αυξημένο λειτουργικό κόστος, αλλά ακόμη και τα πολύ υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Έτσι, εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν απειλή, ο εφοπλιστής φαίνεται διακρίνει ένα παράθυρο για υπερκέρδη.

Τι ετοιμάζει ο Μήτσης στη Ρόδο

Ο όμιλος Μήτση αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους παίκτες στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά. Με πολλές και διαφορετικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μία από τις τελευταίες επιχειρηματικές ενασχολήσεις του Σταύρου και της Χριστίνας Μήτση, είναι η επένδυση στο Κιοτάρι της Ρόδου. Καθώς πρόσφατα έγινε αλλαγή στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να προχωρήσει η συνολική αναβάθμιση και ενεργειακή θωράκιση των εγκαταστάσεων στο ξενοδοχείο Rodos Village. Αυτό που προκύπτει από την ΑΕΠΟ είναι εκτός των άλλων ότι ο όμιλος θα προχωρήσει στην επέκταση του συγκροτήματος, μετά από ανταλλαγή εκτάσεων με την κοινότητα Ασκληπιού. Ταυτόχρονα προβλέπεται να δημιουργηθούν 29 καινούργιες πισίνες με συνολική επιφάνεια άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων για να υποστηρίξουν την πολυτελή διανομή που προσφέρει το ξενοδοχείο στους πελάτες τους. Σας θυμίζω εδώ ότι ο όμιλος Μήτση έχει πλάνο συνολικών επενδύσεων 250 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες με βάση των προγραμματισμό πρόκειται να ολοκληρωθούν το 2028, τόσο για την επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων που έχει στο δίκτυό του, όσο και για την κατασκευή νέων.

Ο διαγωνισμός των 90 εκατομμυρίων για Αστυνομία και Λιμενικό

Σε διαβούλευση βρίσκεται από τη Γενική Γραμματεία υποδομών τις τελευταίες ώρες το σχέδιο διακήρυξης για τη δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Κρίσιμων Ασυρμάτων Επικοινωνιών». Ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, το οποίο έχει προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης, το κόστος μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ και αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ασύρματων επικοινωνιών για την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα καθώς και όσους φορείς σχετίζονται με επιχειρήσεις ασφάλειας, έρευνα και διάσωσης ή διαχείρισης των ελληνικών συνόρων. Το έργο τρέχει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία έθεσε το σχέδιο υπό διαβούλευση.

Συνεχίζεται το «πάρτι» των σούπερ μάρκετ

Το 2026 κάνει ποδαρικό με θετικά μηνύματα για την οργανωμένη λιανική και τους ανθρώπους του κλάδου να χαμογελούν καθώς το «ράλι» συνεχίζεται στα σούπερ μάρκετ. Για να γίνω όμως πιο σαφής, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει καμία ένδειξη κάμψης στην καταναλωτική δαπάνη. Αντίθετα, τα δεδομένα των πρώτων εβδομάδων δείχνουν ότι η αγορά κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη εκκίνηση του 2025. Οι πρώτες μετρήσεις αποτυπώνουν σαφή επιτάχυνση, με το σύνολο των σούπερ μάρκετ να εμφανίζει άνοδο 8,4% στις πρώτες πέντε εβδομάδες του 2026. Την ίδια ώρα, η κατηγορία των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων καταγράφει αύξηση 7%, επίδοση ισχυρότερη από το 5,9% που είχε σημειωθεί στο αντίστοιχο ξεκίνημα του 2025. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, τα ταμεία των σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από μια αγορά με αντοχές. Σε αυτό το περιβάλλον, ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί και να κινείται λίγο πάνω από το 2%, χωρίς πάντως να ανακόπτει τη δυναμική των πωλήσεων. Αντιθέτως, η πορεία των πρώτων εβδομάδων δείχνει ότι η κατανάλωση παραμένει ενεργή και προέρχεται από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

12.000 ευρώ το κεφάλι για επιστροφή Ελλήνων από την Ταϋλάνδη

Μαθαίνω ότι το κόστος που ζητάνε οι αεροπορικές για εισιτήριο επιστροφής προς όσους παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω των γεγονότων στο Ιράν, ξεπερνά κάθε λογική. Μεγάλη αεροπορική εταιρεία διεθνούς βεληνεκούς, ζήτησε από πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντός μου, 12.000 ευρώ το άτομο για να επιστρέψουν στη χώρα προορισμού τους. Και επειδή δεν είχαν να τα πληρώσουν, παραμένουν αποκλεισμένοι στην Ταϊλάνδη, όπου είχαν βρεθεί για ολιγοήμερες διακοπές. Ο λόγος; Επειδή η επιστροφή τους γινόταν με ανταπόκριση από το Άμπου Ντάμπι και δεδομένων των εξελίξεων, οι πτήσεις δεν πραγματοποιούνται αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής.

Αλλαγές έρχονται στην Coco-Mat

Θέμα χρόνου μαθαίνω ότι είναι επιχειρηματικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γνωστή εταιρεία των αδελφών, Ευμορφίδη, Coco-Mat. Η εταιρεία που βρίσκεται σε φάση ευρύτερου μετασχηματισμού τον τελευταίο καιρό, αναμένεται ότι θα παρουσιάσει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη σημερινή της εικόνα. Που θα μπορούσαν πιθανότατα να επηρεάσουν και τις μετοχικές ισορροπίες.