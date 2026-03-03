BEAST

Τα σκάγια στην ελληνική οικονομία

Καλημέρα σε όλους. Να ευχηθούμε να ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα η πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή διότι σε λίγο θα αρχίσει να επηρεάζει πάρα πολύ και την ελληνική οικονομία. Ήδη τα μηνύματα είναι αρνητικά για πολλούς τομείς, με πρώτο αυτόν της ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν και υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση κατά πόσο θα πληγεί η ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Επί του θέματος υπάρχει ανοικτή γραμμή του πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που εποπτεύει και τα οικονομικά υπουργεία, τον υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Οι πρωτοβουλίες Μητσοτάκη

Όπως σας είχα γράψει χθες ο πρωθυπουργός από την πρώτη μέρα ήταν στα τηλέφωνα. Έδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά καθώς είχε συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με διάφορους ηγέτες, ενώ προσωπικά ασχολήθηκε με το τι συμβαίνει σε διάφορες πρεσβείες σε χώρες της Μέσης Ανατολής δίνοντας και κατάλληλες οδηγίες στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και βέβαια στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια καθώς έχουν ενεργοποιηθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάς – Κύπρος

Πάντως αυτό που βγαίνει από την παρούσα μεγάλη κρίση είναι ότι υπάρχει σημαντική αλλαγή στις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου προς το καλύτερο. Και εάν προ μηνών υπήρχαν κάποια συννεφάκια στις σχέσεις των δυο χωρών, πλέον τα αδέλφια είναι και πάλι μαζί και αυτό καταγράφηκε χθες από την τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και από την απόφαση να μεταβεί στο νησί οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά και τέσσερα F-16, προκαλώντας και τον εκνευρισμό της Τουρκίας. Γιατί αυτό; Διότι επί της ουσίας ενεργοποιήθηκε το ενιαίο αμυντικό δόγμα που συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη.

Ενημέρωση αρχηγών

Σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή για να συζητήσουν τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρωθυπουργός, όπως μου είπαν χθες στενοί του συνεργάτες από την πρώτη στιγμή ήταν και είναι ανοικτός να συναντήσει όποιον πολιτικό αρχηγό θελήσει να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις. Η συνάντησή τους θα γίνει, όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά στο γραφείο του στο Κοινοβούλιο.

Η ομιλία Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς έχει αποφασίσει να δώσει το παρών στην συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την επιστολή ψήφο. Και εκεί θα είναι και μια πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Κυρ. Μητσοτάκη εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων.

Τυχεροί οι βουλευτές της ΝΔ

Θα έλεγα ότι ήταν τυχεροί οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ταξίδευαν την Παρασκευή το μεσημέρι από την Αθήνα για το Ανόι. Οι Γιάννης Πλακιωτάκης, Ζέτα Μακρή, Θανάσης Καββαδάς και Στράτος Σιμόπουλος συμμετείχαμ σε ειδική αποστολή για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου του Βιετνάμ. Και αυτό διότι η Ντόχα ήταν η στάση τους, αλλά αυτό έγινε λίγες ώρες πριν το πλήγμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Και όπως έμαθα θα επιστρέψουν με άλλο δρομολόγιο και όχι μέσω Κατάρ.

Η ρεβάνς του Μπακογιάννη

Εδώ και καιρό, η φημολογία θέλει τον Κώστα Μπακογιάννη να κατεβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και μάλιστα στην Α’ Αθήνας, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που θα δημιουργηθεί από την αόσυρση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναμένεται να μην είναι ξανά υποψήφιος. Και εκεί που βλέπαμε ήδη να προβάρει το βουλευτικό κοστούμι, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων φαίνεται πως έκανε αναστροφή σε αυτή την ιδέα – αν και έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές και όλα μπορούν να συμβούν. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Beast, σήμερα που μιλάμε, ο Κώστας Μπακογιάννης έχει αποφασίσει να μην εγκαταλείψει τη μάχη της αυτοδιοίκησης. Ο πρώην δήμαρχος θέλει να «παίξει τα ρέστα του» για την ανάκτηση του Δήμου Αθηναίων στις εκλογές του 2028, παραμένοντας ενεργός στην αντιπολίτευση του δήμου και χτίζοντας το προφίλ του για τη μεγάλη επιστροφή.

Το δίλλημα του ΠΑΣΟΚ

Με ενημέρωσαν πως η Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται μπροστά σε ένα πολιτικό σταυρόλεξο. Εκεί που το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ήταν πανηγυρικό μετά τη δικαστική εξέλιξη με τις καταδίκες τεσσάρων ατόμων για τις υποκλοπές -θέμα που ήταν και είναι σημαία για τον Νίκο Ανδρουλάκη- η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν ήρθε να βάλει «φρένο» στην άποψη αυτή. Όπως μου είπαν αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους στους κόμματος υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία που λέει ότι ο πόλεμος επισκιάζει τα πάντα, με συνέπεια να εισηγείται χαμηλούς τόνους στο θέμα των υποκλοπών, αφού φοβούνται πως αν το ΠΑΣΟΚ επιμείνει μονοθεματικά στις υποκλοπές κινδυνεύει να φανεί εκτός τόπου και χρόνου. Και δικαίως θα πω εγώ, γιατί αυτή την ώρα την κοινωνία την νοιάζει η οικονομία και η ασφάλεια. Επίσης μην ξεχνάμε πόσοι άνθρωποι ζουν στη χώρα μας, από τον τουρισμό. Και η άλλη σχολή λέει, πως η επικοινωνιακή αντεπίθεση δεν πρέπει να σταματήσει τώρα που το θέμα είναι ζεστό και μπορούν να επηρεαστούν κεντρώοι ψηφοφόροι που ευαισθητοποιούνται περισσότερο από θέματα κράτους δικαίου και διαφάνειας. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε πολέμους ο κόσμος συσπειρώνεται γύρω από τις κυβερνήσεις και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που απ’ ό,τι φαίνεται έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας.

Μάχη στη Βουλή για την επιστολή ψήφο

Και επειδή σας έλεγα παραπάνω για την παρέμβαση του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια για την επιστολική ψήφο των εκτός Ελλάδων εκλογέων -και- στις εθνικές εκλογές και για την δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας των αποδήμων, έχω πληροφορίες τι θα γίνει. Χθες έμαθα ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια και αύριο ψηφίζεται. Τι συμβαίνει; Η διάταξη για την επιστολική ψήφο ίσως συγκεντρώσει τελικά την αναγκαία αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών, αλλά δεν βλέπω το ίδιο για την τριεδρική περιφέρεια. Να θυμίσω ότι η επιστολή ψήφος αν ψηφιστεί από 200 βουλευτές θα εφαρμοστεί, ενώ η διάταξη για την τριεδρική αν συγκεντρώσει 200 ψήφους θα ισχύσει στις προσεχείς εκλογές που θα γίνουν με σταυρό προτίμησης, εάν όχι τότε στις μεθεπόμενες, ο οποίες όμως δεν θα γίνουν με σταυρό αλλά με λίστα.

Η στάση των κομμάτων

Πάντως, το ΠΑΣΟΚ έχει ενστάσεις για την τριεδρική και δεν θα την στηρίξει αν και μάλλον θα ψηφίσει την επιστολική ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον στην ίδια λογική με το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί. Το ΚΚΕ -ζήτησε την αναβολή συζήτησης του νομοσχεδίου λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Νέα Αριστερά και η Νίκη θα καταψηφίσουν, η Ελληνική Λύση κλίνει προς το «παρών» και η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται ότι θα ψηφίσει τουλάχιστον την επιστολική ψήφο αν όχι και την τριεδρική. Το βάρος της υπεράσπισης του νομοσχεδίου έχει σηκώσει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος που μαθαίνω όμως ότι κάνει και αναλύσεις επί των δημοσκοπήσεων και ενημερώνει τακτικά τον Πρωθυπουργό για τις τάσεις της κοινωνίας και απ’ ότι ξέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ακούει προσεκτικά.

Το μήνυμα Παπαστεργίου από Βαρκελώνη

Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στο MWC της Βαρκελώνης, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς των ψηφιακών τεχνολογιών, ο Δημήτρης Παπαστεργίου έδωσε τον τόνο της φετινής παρουσίας, επιμένοντας στη σημασία της «φυσικής επαφής» και του τακτικού απολογισμού που δείχνει κάθε χρόνο πού βρισκόμαστε. Ο PHAROS θα δώσει υποδομές και θα ενώσει εξειδικευμένες εταιρείες με επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ανοίγει η συζήτηση για data centers, ενέργεια και διασυνδέσεις, σε μια περίοδο που η Ελλάδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ως ασφαλές ευρωπαϊκό έδαφος σε μια γεωπολιτικά ασταθή περιοχή, κάτι που ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβου δεδομένων. Το σύστημα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αναμένεται να μπει σε λειτουργία τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ενισχύοντας το χρονοδιάγραμμα των AI υποδομών και την κατεύθυνση που περιέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: η Ελλάδα να εξελιχθεί σε αξιόπιστο κόμβο ψηφιακών λύσεων με διεθνή απήχηση.

TELEKOM και Starlink φέρνουν δορυφορική σύνδεση απευθείας στο κινητό

Από το περίπτερο της TELEKOM στη MWC ήρθε μια ανακοίνωση που αφορά και την Ελλάδα: συνεργασία με τη Starlink για δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας στο κινητό. Η εμπορική διάθεση για αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες συγκαταλέγεται και η χώρα μας, τοποθετείται στο 2028. Η υπόσχεση, ειδικά για τους κατοίκους των νησιών και των βουνών της Ελλάδας, όπου η επέκταση δικτύων παραμένει δύσκολη, είναι απλή: όταν χάνεται το επίγειο σήμα, το smartphone να μπορεί να συνδεθεί απευθείας με δορυφόρους, ανοίγοντας δρόμο για επικοινωνία και πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων, φωνής, βίντεο και μηνυμάτων πέρα από την παραδοσιακή κάλυψη.

Κέρδος μέσα στη σκόνη του πολέμου

Απρόσμενο μολονότι εφήμερο κέρδος για ουκ ολίγα ξενοδοχεία της Αθήνας σημειώθηκε αυτές τις ημέρες. Αραβικές και αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες που ταξίδευαν προς την Μέση Ανατολή προσγειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα (για παράδειγμα Qatar, Emirates, Etihad) εξαιτίας των δραματικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκατοντάδες τουρίστες – ταξιδιώτες έμειναν στην Αθήνα εξέλιξη που αιμοδότησε τις πληρότητες των ξενοδοχείων αλλά και την αγορά της Αθήνας. Στον αντίποδα μαθαίνω ότι ακυρώθηκε το συνέδριο της Microsoft σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών αφού είχε αρκετούς συμμετέχοντες από τη Μέση Ανατολή.

Έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα – τρόφιμα

Την ίδια ώρα πάντως μιλούσα με σημαντικούς εκπροσώπους της εγχώριας βιομηχανίας στον τομέα των τροφίμων. Και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών με θεσμικό ρόλο στην αγορά. Η απάντηση που μου έδιναν στο εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά, ήταν ότι «ακόμα είναι πολύ νωρίς». Σε αυτή την απάντηση βλέπω δύο πιθανές ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι πιθανώς θέλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε πιθανές προβλέψεις τους για ανατιμήσεις. Η δεύτερη και καθόλου απίθανη, είναι ότι έρχονται αυξήσεις σε σύντομο διάστημα και απλά δεν θέλουν να βγει προς τα έξω. Ή τουλάχιστον δεν θέλουν ακόμα να βγει προς τα έξω. Οι πληροφορίες μου λένε πάντως, ότι οι νέες ανατιμήσεις βρίσκονται ήδη έξω από την πόρτα μας και σύντομα θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Σε εγρήγορση η Goldair Cargo για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή

Μαθαίνω ότι η Goldair Cargo, που ειδικεύεται στις μεταφορές, βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή τις τελευταίες ώρες. Με αφορμή, τι άλλο; Την κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει εσωτερικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, υπό το βάρος των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ και των περιορισμών που ήδη παρατηρούνται σε θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Το κλείσιμο ή η μερική απορρύθμιση βασικών εμπορικών διαδρόμων δημιουργεί ένα νέο, αβέβαιο τοπίο για την εφοδιαστική αλυσίδα, με τις επιχειρήσεις του κλάδου να καλούνται να αντιδράσουν άμεσα. Στη Goldair Cargo, όπως μου λένε, έχει τεθεί σε εφαρμογή εικοσιτετράωρη παρακολούθηση των δρομολογίων και των συνεργαζόμενων δικτύων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. Η επικοινωνία με ναυτιλιακές γραμμές, αεροπορικές εταιρείες και διεθνείς πράκτορες είναι συνεχής, καθώς το ζητούμενο είναι να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις φορτίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό εναλλακτικών διαδρομών, ανά φορτίο και πελάτη. Με την εταιρεία να έχει στοχεύσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων με αφορμή τα γεγονότα των ημερών.

Τζόκερ, KΙΝΟ, iGaming οι άσοι στο «μανίκι» του ΟΠΑΠ

Καθοριστική ήταν η συμβολή του ΤΖΟΚΕΡ, του KINO και των δραστηριοτήτων iGaming στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το 2025, με τους τρεις αυτούς πυλώνες να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της ετήσιας επίδοσης. Το Τζόκερ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της χρονιάς, καταγράφοντας κάτι παραπάνω από καλές επιδόσεις και ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας. Η αυξημένη συμμετοχή των παικτών, σε συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον που δημιουργούν τα υψηλά jackpots, καθόρισαν την ενίσχυση της κερδοφορίας και της επισκεψιμότητας τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και στο online κανάλι. Από την άλλη το KINO συνέχισε την ανοδική του τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση στο κοινό. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των δραστηριοτήτων iGaming, οι οποίες συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Στο τέλος του 2025, οι online δραστηριότητες συνεισέφεραν το 32% του συνολικού τζίρου προ εισφορών, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή μετατόπιση των παικτών προς τα ψηφιακά κανάλια.

«Μπλόκο» στις αποζημιώσεις για Βιολάντα

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες που σας έλεγα από αυτήν ακριβώς τη στήλη ότι πιθανότατα οι ασφαλιστικές εταιρείες θα «μπλοκάρουν» τις αποζημιώσεις προς τη Βιολάντα. Μαθαίνω λοιπόν τώρα ότι έχει μπει «πάγος» στην ενεργοποίηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία μεταξύ άλλων κάλυπταν διακοπή εργασιών και απώλεια εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετείχαν στο σχήμα, με επικεφαλής μεσιτική εταιρεία, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς την άμεση καταβολή αποζημιώσεων. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για σοβαρά ερωτήματα ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη λειτουργία του εποπτικού πλαισίου, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί μακρόν υπό καθεστώς ελλιπούς αδειοδότησης.

Τα «φιλέτα» της Noval με θέα την Ακρόπολη ζητούν μισθωτή

Η χρονιά που πέρασε σημαδεύτηκε για τη Noval, του ομίλου Βιοχάλκο, από την ολοκλήρωση δύο σημαντικών projects, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στην εμπορική τους ωρίμανση. Ένα από αυτά, το μεικτής χρήσης υπερπολυτελές συγκρότημα με κατοικίες, «Ardittos House», στο Μετς, στη συμβολή των οδών Αρδηττού και Μάρκου Μουσούρου. Με φάτσα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Και είναι από αυτά τα σπίτια που όλοι θα ήθελαν να μένουν. Η κατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και μέχρι το τέλος του έτους η πληρότητα είχε φτάσει περίπου στο 60%. Το στοίχημα της πλήρους μίσθωσης παραμένει ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή, διαθέσιμο παραμένει το διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, επιφάνειας 174 τ.μ., με ζητούμενο μίσθωμα 4.500-5.000 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, προς ενοικίαση διατίθεται διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο, επιφάνειας 246 τ.μ., με το ζητούμενο μίσθωμα να φτάνει έως και τα 11.200 ευρώ. Να διευκρινίσω εδώ ότι οι τιμές εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το μεσιτικό γραφείο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων, στοιχείο που αποτυπώνει τόσο τη δυναμική της αγοράς όσο και τη διαπραγματευτική ευελιξία που συχνά συνοδεύει ακίνητα τέτοιου επιπέδου.

Το 50% του καφέ που πίνουμε μέσω delivery

Είναι γεγονός, όπως μου λένε οι άνθρωποι του καφέ, ότι η πανδημία έφερε τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο που αγοράζουμε το δημοφιλές ρόφημα στην Ελλάδα. Η βασικότερη από αυτές ήταν η μεταφορά της κατανάλωσης στο σπίτι – και λόγω ακρίβειας που ακολούθησε την πανδημία – αλλά και η παραγγελία με delivery. Να σας πω εδώ ότι τα στοιχεία της αγοράς που μοιράζονται μαζί μου πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις στον κλάδο, αναφέρουν ότι σήμερα περίπου το 50% των πωλήσεων καφέ στην Ελλάδα γίνεται μέσω delivery.