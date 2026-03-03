Μια παντρεμένη καθηγήτρια φυσικής αγωγής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ενός μαθητή, με τον οποίο παραδέχεται ότι αντάλλαξε σεξουαλικά μηνύματα και φιλιές, αλλά αρνείται ότι έφτασε ποτέ σε πλήρη «σωματική επαφή».

Όπως αναφέρει η New York Post, η 39χρονη Αλίσα Κρινς άρχισε να στέλνει ερωτικά μηνύματα στον μαθητή όταν αυτός ήταν στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου «Ponaganset High School» στο Glocester της Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, αφού βρήκε τον αριθμό του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας που έλαβε το WPRI.

Married HS gym teacher charged with sexually assaulting student: ‘Can’t believe I’m going to do this’ https://t.co/JyNu7AskAE pic.twitter.com/QJvVEsS9ic — New York Post (@nypost) March 2, 2026

Τελικά του έστειλε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο και τον φίλησε δύο φορές, ενώ καθόταν πάνω του στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, ανέφερε ο έφηβος στην καταγγελία του. Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, η παντρεμένη γυμνάστρια παραδέχτηκε ότι έστειλε τις φωτογραφίες με πορνογραφικό περιεχόμενο και ότι φίλησε τον μαθητή, αλλά επέμεινε ότι «ποτέ δεν υπήρξε σωματική επαφή», παρά το γεγονός ότι φιλήθηκαν και συζήτησαν ανοιχτά για σχέδια να κάνουν σεξ, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Το φλερτ της γυμνάστριας ξεκίνησε όταν είπε στον μαθητή ότι «είχε ωραία εμφάνιση» και του ζήτησε με ανατριχιαστικό τρόπο να της δώσει το φούτερ του, πριν τον ρωτήσει πειραχτικά τι θα της αγόραζε για τα γενέθλιά της, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η Κρινς «προχώρησε να του ζητήσει ένα φιλί» και του έδωσε τη διεύθυνσή της στο Κράνστον, ενώ, όταν εκείνος έφτασε και πάρκαρε σε έναν παράδρομο, πήδηξε μέσα στο όχημα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα το κάνω αυτό. Δεν μπορείς να το πεις σε κανέναν», φέρεται να είπε η Κρινς πριν αρπάξει το πρόσωπο του εφήβου και τον φιλήσει για σχεδόν 15 λεπτά. Τις επόμενες ημέρες, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής τον κατέκλυσε με κολακευτικά μηνύματα, γράφοντας πόσο καλά φιλάει ήταν και πως δεν μπορούσε να «σταματήσει να σκέφτεται τα χείλη του», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, μερικές εβδομάδες αργότερα τον προσκάλεσε ξανά στο σπίτι της, όπου κάθισε πάνω του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τον φιλούσε. Ο μαθητής έδειξε στην αστυνομία αρκετές προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο της Αλίσα Κρινς με εσώρουχα που του είχε στείλει όταν ήταν μόλις 17 ετών. Η καθηγήτρια παραδέχτηκε επίσης ότι του έστειλε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο της όταν αυτός έγινε 18 ετών. Και οι δύο δήλωσαν στους ερευνητές ότι είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να κάνουν σεξ, αλλά ποτέ δεν το έκαναν, όπως δήλωσαν και στην αστυνομία.

Η γυμνάστρια δήλωσε επίσης στους ερευνητές ότι τελικά ζήτησε από τον μαθητή να σταματήσει να της στέλνει μηνύματα «επειδή ήταν η καθηγήτριά του και επίσης παντρεμένη», όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση.