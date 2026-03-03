Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές για το θρίλερ κατασκοπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σούδα, στην Κρήτη και την προσαγωγή ενός 36χρονου που φωτογράφιζε τη ναυτική νατοϊκή βάση.

Κλιμάκιο της ΕΥΠ το οποίο βρισκόταν στο νησί φέρεται να παρακολουθούσε και να προσήγαγε στην Αθήνα έναν 36χρονο Γεωργιανό, Αζέρικης καταγωγής, λίγο πριν φύγει από τη χώρα. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να φωτογράφισε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων και ειδικά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Ford», που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον περσικό κόλπο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews μάλιστα, για να ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, ενδεχομένως είχε ολοκληρώσει τις όποιες ενέργειές του και να είχε στείλει κρυπτογραφημένα στον αποδέκτη τους όσα είχε καταγράψει.

Τι βρέθηκε στο κινητό του

Στο κινητό του 36χρονου άνδρα βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του με τη χώρα αυτή και αν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της χώρας αυτής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 36χρονος μετέβη στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.

Κάποιες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνομιούχα θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, ο οποίος συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου.

Από τις Αρχές τηρείται σιγή ασυρμάτου για την υπόθεση που αντιμετωπίζεται ως σοβαρή λόγω και της χρονικής συγκυρίας και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), που κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με τη διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Στην κατοχή του 36χρονου φέρεται να έχει βρεθεί πλούσιο ψηφιακό υλικό το οποίο τον ενοχοποιεί και αναμένεται από την ΕΥΠ να παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές για να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κατασκοπεία.