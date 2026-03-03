Γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι, είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σε σημερινές του δηλώσεις, αναφορικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου διευκρίνισε ότι η Ελλάδα έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Αμπού Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες.

«Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας», τόνισε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων», σημείωσε.