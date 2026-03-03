Σκηνές βαθιάς οδύνης και αγανάκτησης εκτυλίχθηκαν στις κηδείες των μικρών μαθητριών που σκοτώθηκαν μέσα στο σχολείο τους στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, μετά από αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 168 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, όταν τα πλήγματα έπληξαν το δημοτικό σχολείο θηλέων Shajare Tayyiba, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, κατά του Ιράν.

The remains of the Shajare Tayyiba Girls' Elementary School in #Minab County, #Sistan_and_Baluchestan Province, where 57 female students were martyred in an #Israeli missile attack. pic.twitter.com/9Nqp0c1vwU — 🇮🇷 برای ایران 🇮🇷 (@iranestan123) February 28, 2026

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Μινάμπ και κατευθύνθηκε προς τα ερείπια του σχολείου. Με φωτογραφίες στα χέρια, γονείς και συγγενείς αποχαιρετούν τα παιδιά τους, ενώ από το πλήθος ακούγονται συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

🚨🇮🇷 Funerals began for students killed when airstrikes hit a girls' elementary school in Minab, Iran on Saturday.



Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls' school.



Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA — ISHOLA (@BLISEARTH) March 3, 2026