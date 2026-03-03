Η νίκη της Παρί επί του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens δεν συνοδεύτηκε μόνο από ικανοποίηση για την ομάδα, αλλά και από ένα χιουμοριστικό «πανηγύρι» στα social media.

Στα προφίλ της γαλλικής ομάδας αναρτήθηκε ένα βίντεο με τρεις οπαδούς να περιφέρονται στην Αθήνα, προκαλώντας αστεία «καταστροφές»: πατίνια σε δράση, μετακίνηση αντικειμένων, κόψιμο φύλλων από γλάστρες και σιγανά συνθήματα. Οι ίδιοι χαρακτηρίζονται σατιρικά «χούλιγκανς της Παρί», δίνοντας μία διασκεδαστική διάσταση στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Το χιούμορ των Γάλλων δεν σταμάτησε εκεί. Το βίντεο παρουσιάζει τον ελληνικό στρατό να «αντιδρά» στα αστεία επεισόδια, ενώ τα ελληνικά ΜΜΕ «τρέχουν» για να καλύψουν την κατάσταση. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η σατιρική αναφορά σε υπερβολικά μακροσκελή ελληνικά ονόματα, όπως ο «Σαλαβισιογουλιμπισιονάκης Νταπαπαλοδολογουλουμπόπουλος», δημοσιογράφος της φανταστικής «ΦέταTV», που προσφέρει άφθονο γέλιο για το μήκος και τη δυσκολία των ελληνικών ονομάτων.

Το βίντεο έχει γίνει viral, δείχνοντας ότι οι Γάλλοι ξέρουν όχι μόνο να κερδίζουν στο παρκέ, αλλά και να γιορτάζουν με στυλ και πολύ χιούμορ.