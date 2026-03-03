Συνεχίζει να φλέγεται η Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ δήλωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον του «συγκροτήματος κτιρίων της ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού γραφείου. Δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται στο Ιράν αναφέρει ότι «κάθε μέρος» της Τεχεράνης έχει πληγεί από το Σάββατο, ενώ νέες εικόνες έδειχναν εκρήξεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων έχει φτάσει τους 787, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Σε δήλωση στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «πολλές βόμβες» ρίχτηκαν στο προεδρικό γραφείο και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Προσθέτει ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και «επιπλέον βασικές υποδομές του καθεστώτος».

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χρησιμοποιούσε το συγκρότημα, σύμφωνα με τον IDF. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο δικό του συγκρότημα το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

🎯STRUCK: The Iranian Regime’s Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime’s most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, από την πλευρά του, ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, κατά την τέταρτη ημέρα -σήμερα- του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Τα καταστροφικά μαχητικά drones των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του στρατού (…) στοχοθέτησαν στρατιωτικές ζώνες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ. Ισραήλ) στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και τις βάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ», ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Shargh.

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στις πρωτεύουσες Ντόχα του Κατάρ και Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών του στον Κόλπο.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Μανάμα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς «το κοντινότερο ασφαλές σημείο».

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην Ντόχα.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν ανέρχεται σε 787

Περίπου 787 άτομα έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα το Σάββατο, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο του Ιράν.

Εντωμεταξύ, η οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί 742 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 176 παιδιά.

Η Φατέμε Μοχάμαντμπεϊγκι, μέλος της Επιτροπής Υγείας του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι εννέα νοσοκομεία στο Ιράν έχουν γίνει στόχος επιθέσεων, κατηγορώντας το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι τα έχουν στοχεύσει. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε στις κατηγορίες ότι στόχευσε το νοσοκομείο Γκάντι στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι η επίθεση «δεν είχε ως στόχο το νοσοκομείο».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ ότι στόχευσαν το ίδιο νοσοκομείο.

«Όλα τα μέρη της Τεχεράνης έχουν πληγεί»

«Πρόκειται για συστηματική επίθεση όχι μόνο κατά του στρατού αλλά και κατά των αμάχων», λέει ο δημοσιογράφος Mohammad Khatibi στο BBC World Service από το εσωτερικό του Ιράν.

Λέει ότι «όλα τα μέρη» της πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, έχουν πληγεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης το Σάββατο. Αυτό περιλαμβάνει πύργους επικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και το Μεγάλο Παζάρι της πόλης, το οποίο, σύμφωνα με τον Khatibi, έχει «μετατραπεί σε ερείπια».

Ερωτηθείς για την αντίδραση στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανικές-ισραηλινές επιθέσεις, ο Khatibi λέει ότι υπήρχαν «μικρές ομάδες» ανθρώπων που γιόρταζαν, αλλά δεν υπήρξαν μεγάλης κλίμακας αναταραχές.