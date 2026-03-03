Ο Ρίο Φέρντιναντ προκάλεσε σοκ με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την κατάσταση στο Ντουμπάι, όπου ζει με την οικογένειά του. Σε podcast αποκάλυψε πως τα τελευταία γεγονότα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχουν δημιουργήσει ένταση και φόβο στην πόλη, με τους κατοίκους, ανάμεσά τους και αρκετούς διεθνείς σταρ, να ζουν πρωτόγνωρες στιγμές ανησυχίας.

Μέσα από την προσωπική του μαρτυρία, ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετέφερε την αγωνία και το σοκ που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

«Ήταν μια περίεργη εβδομάδα για εμένα, δεν θα πω ψέματα. Καταρχάς, είμαι σε εξαιρετική κατάσταση σήμερα το πρωί, καθώς όλη η οικογένεια έκανε προπόνηση. Όπως στον Covid, όλη η οικογένεια κάνει πράγματα που συνήθως δεν θα κάναμε μαζί.

Είναι τρομακτικό όταν ακούς πυραύλους, αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη – δεν ξέρω τι είναι – να περνούν από πάνω μας, και ακούς μεγάλες βόμβες, και τι είναι αυτό δεν το ξέρουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες για το τι είναι.

Είναι σαν να λες στα παιδιά σου τι είναι και να τα βοηθάς να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή, κάτι που είναι σημαντικό ειδικά ως ο μπαμπάς του σπιτιού. Θέλεις να προσπαθήσεις να παραμείνεις ήρεμος και να κρατήσεις όλους όσο το δυνατόν πιο ήρεμους.

Πρέπει να είμαι ειλικρινής παιδιά, ήταν μια τρομακτική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα, παράξενη, ένιωσα πολύ ασφαλής και με φρόντιζαν. Το στούντιό μου έχει γίνει το καταφύγιό μου. Μας συμβούλεψαν να πάμε στο υπόγειο την πρώτη νύχτα που άρχισε όλος αυτός ο θόρυβος και ήμασταν εδώ κάτω και κοιμόμασταν με παπλώματα και τέτοια» τόνισε.