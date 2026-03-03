Ο αποκλεισμός από την Μπόντο στα playoffs του Champions League αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα σε αγωνιστικό επίπεδο για την Ίντερ. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα, η εικόνα παραμένει υπό έλεγχο. Το μοντέλο διαχείρισης που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια επιτρέπει στους «νερατζούρι» να διατηρούν ισορροπία, ακόμη και χωρίς την υπέρβαση μιας ευρωπαϊκής πορείας.

Από τη στιγμή που το fund Oaktree ανέλαβε τα ηνία από την οικογένεια Ζανγκ και εμπιστεύθηκε τη διοίκηση στον Μπέπε Μαρότα, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, με αυστηρή προσήλωση στη βιωσιμότητα. Ο πρώτος ισολογισμός υπό τη νέα ιδιοκτησία έκλεισε με ιστορικό κέρδος 35 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, ένα ορόσημο για τον σύλλογο.

Τα έσοδα μετά τη «χρυσή» χρονιά

Η σεζόν 2024-25 ήταν εξαιρετική από πλευράς εσόδων, με ρεκόρ 545 εκατ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται το player trading). Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα αυξημένα έσοδα από Champions League και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τα οποία απέφεραν επιπλέον περίπου 115 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Για τη χρήση 2025-26, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κοντά στα 450 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από το γήπεδο αναμένεται να κινηθούν περίπου στα 90 εκατ., τα τηλεοπτικά δικαιώματα γύρω στα 170 εκατ. (με μικρή διαφοροποίηση ανάλογα με τη θέση στο πρωτάθλημα), ενώ το εμπορικό τμήμα προβλέπεται να φτάσει τα 150 εκατ., χάρη σε ανανεώσεις και νέες συμφωνίες χορηγίας.

Παράλληλα, το ισοζύγιο μεταγραφών παρουσιάζει θετικό πρόσημο, με έσοδα άνω των 30 εκατ. ευρώ ήδη καταγεγραμμένα, ενόψει και της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Μείωση κόστους και χρηματοοικονομική ανάσα

Στο σκέλος των εξόδων, η διοίκηση προχώρησε σε περαιτέρω περιορισμό του κόστους του ρόστερ, με εξοικονόμηση 20-25 εκατ. ευρώ από μισθούς, αποσβέσεις και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Οι αλλαγές στο τεχνικό τιμ, καθώς και η απουσία υψηλών μπόνους επίτευξης στόχων, συνέβαλαν επίσης στη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Το συνολικό κόστος για τη χρήση 2025-26 εκτιμάται στα 460 εκατ. ευρώ (από 482 εκατ. την προηγούμενη περίοδο). Επιπλέον, σημαντική είναι η ελάφρυνση από το χρηματοοικονομικό σκέλος, καθώς το νέο ομόλογο έχει επιτόκιο 4,5% έναντι 6,75% του προηγούμενου, μειώνοντας τους τόκους κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για τον ισολογισμό

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Ίντερ θα μπορούσε να κλείσει την οικονομική χρήση της 30ής Ιουνίου 2026 με μικρό, αλλά θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Αν και το ποσό απέχει από την περσινή επίδοση (50 εκατ. προ φόρων και 35 εκατ. καθαρά κέρδη), αποτυπώνει τη σταθερότητα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.

Βεβαίως, παραμένουν ανοιχτές μεταβλητές όπως η πορεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ιταλίας, καθώς και οι κινήσεις στο θερινό μεταγραφικό παζάρι. Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: η Ίντερ έχει διαμορφώσει ένα βιώσιμο οικονομικό πλαίσιο που της επιτρέπει να διατηρεί ισορροπία, ακόμη και σε μια χρονιά χωρίς ευρωπαϊκή υπέρβαση, ακριβώς όπως επιδίωκε η Oaktree.