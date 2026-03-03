Τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ/ΟΜΙΛΟ ΞΥΝΗ -Πρωταθλητή, Κυπελλούχο & κάτοχο Super Cup Ελλάδος στο Handball- βραβεύουν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ με πρωτοβουλία του Τομέα Αθλητισμού & Προπονητικής, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά, Φίλωνος 39, την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 12.00!

Οι «Πρωταθλητές» Εκπαίδευσης –και Υπερήφανοι Χορηγοί Εκπαίδευσης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ/ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ– θα τιμήσουν τους παίκτες και τους παράγοντες της ομάδας handball που μετρά 13 τίτλους σε μόλις 9 χρόνια, παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων της πολιτικής και του αθλητισμού.

Την απονομή των τιμητικών μεταλλίων θα πραγματοποιήσει η γενική διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αττικής, Δανάη Σημαντηράκη, και ο διευθυντής Επικοινωνίας & Αθλητικού Τομέα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αντώνης Γλύκας.

Η εν λόγω βράβευση -όπως και μια σειρά καινοτόμων δράσεων και διοργανώσεων επί σειρά ετών- εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης, διαχρονικής πρωτοβουλίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ και των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας εμπειρία ετών στις αθλητικές ειδικότητες, έχουν δημιουργήσει το Νο1 Sports School της χώρας και παρέχουν απόλυτη εξειδίκευση στην Προπονητική, με χιλιάδες άρτια καταρτισμένους αποφοίτους -εκπαιδευμένους στις σύγχρονες προπονητικές μεθόδους- που συνιστούν τους αυριανούς «πρωταθλητές» της αγοράς εργασίας στα Αθλητικά Επαγγέλματα!

Εξασφαλίζοντας Σπουδές Υπεροχής στην Προπονητική & τα Αθλητικά Επαγγέλματα, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ αποτελούν:

Τη μεγαλύτερη σχολή με παράδοση στον Αθλητισμό, που ανέδειξε το άθλημα του handball στην Ελλάδα

