Το αυτόφωρο καταδίκασε τον 36χρονο Γεωργιανό που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδων ευρώ, καθώς τον έκρινε ένοχο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση, ενώ ο κατηγορούμενος στην απολογία του, η οποία έγινε με τη βοήθεια μεταφράστριας, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας. Την ίδια ώρα, η δικογραφία που αφορά την υπόθεση της κατασκοπείας παραμένει στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής, η οποία συνεχίζει την έρευνα, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να φωτογράφιζε τη ναυτική νατοϊκή βάση.

Ο 36χρονος φέρεται να φωτογράφισε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων, και ειδικά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Ford», που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον περσικό κόλπο.