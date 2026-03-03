Μέσα σε κλίμα οξείας πολιτικής αντιπαράθεσης πραγματοποιείται από το πρωί έως και αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Βουλή των Ελλήνων, με την ένταση να μεταφέρεται από την ατζέντα του νομοθετικού έργου στο πεδίο των διεθνών εξελίξεων μετά και τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το οποίο απαντά με επιθέσεις σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και προς την Κύπρο. Στην αίθουσα της Ολομέλειας συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων που διαμένουν εκτός συνόρων, ωστόσο η προσοχή εκ των πραγμάτων στράφηκε εξαρχής στις διεθνείς εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις που αυτές έχουν για την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να διακοπεί η διαδικασία και να μετατεθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου, προκειμένου να προηγηθεί επίσημη ενημέρωση του Σώματος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως υποστήριξαν, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμες και απαιτούν συντονισμένη εθνική στάση, με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών στον καθορισμό της στρατηγικής της χώρας.

Τη θέση της κυβέρνησης παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο προγραμματισμός της κοινοβουλευτικής ατζέντας δεν αποτελεί αρμοδιότητα της κυβέρνησης, αλλά αποφασίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση είχε προγραμματιστεί εδώ και περίπου έναν μήνα να διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και τόνισε πως δεν υπήρξε αιφνιδιασμός. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ανέφερε ότι το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη έγινε αμέσως αποδεκτό και δρομολογήθηκε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι έτοιμος να ενημερώσει και όποιον άλλον πολιτικό αρχηγό το επιθυμεί.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη θα συγκληθεί το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα παρουσιάσει αναλυτικά τα δεδομένα στους εκπροσώπους των κομμάτων. Κατά τον κ. Λιβάνιο, η σειρά αυτών των πρωτοβουλιών διασφαλίζει ότι η ενημέρωση θα είναι ολοκληρωμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη. Ο ίδιος εξέφρασε μάλιστα απορία για τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σχετικά με την πρόθεση της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε αίτημα της Κυπριακή Δημοκρατία για ενίσχυση της άμυνάς της με δύο φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα αμυντικής συνδρομής.

Από την πλευρά της συμπολίτευσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης επιχείρησε να κατευνάσει τους τόνους, τονίζοντας ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις, κι ούτε επιδιώκουν εμπλοκή. Όπως ανέφερε, η στάση των δύο χωρών είναι αμυντική και ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση απειλής, ενώ διαμήνυσε ότι η Αθήνα θα σταθεί στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού εφόσον απαιτηθεί. Παράλληλα, κάλεσε σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις είναι μεν σοβαρές, αλλά δεν συντρέχει λόγος πανικού.

Στον αντίποδα, οι τόνοι από την αντιπολίτευση ήταν ιδιαίτερα υψηλοί. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ζήτησε να σταματήσει άμεσα η συζήτηση του νομοσχεδίου και να υπάρξει ανοιχτή ενημέρωση της Ολομέλειας, απορρίπτοντας τη λογική των κατ’ ιδίαν επαφών. Ο Δημήτρης Μάντζος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επεσήμανε τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει επίσημο αίτημα για ενημέρωση. Υπογράμμισε δε πως η χώρα οφείλει να κινηθεί με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθετικές ενέργειες.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε αναγκαία τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, όχι μόνο για ενημέρωση αλλά και για τη διαμόρφωση επικαιροποιημένης εθνικής γραμμής, ασκώντας κριτική στις αποσπασματικές, όπως είπε, ενημερώσεις.

Ακολούθως πήρε τον λόγο ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος που ισχυρίστηκε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια, για τον κίνδυνο του πολέμου. Είχαμε τοποθετηθεί σχετικά με τις παραβιάσεις δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι ο εκδημοκρατισμός δεν υλοποιείται με παραβίαση των κανόνων διεθνούς δικαίου και με στρατιωτική επέμβαση. Πουθενά οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν ενίσχυσαν τη δημοκρατία. Και η λύση στο Ιράν πρέπει και μπορεί να δοθεί μόνο από τον Iρανικό λαό».

Και πρόσθεσε: «Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ. και τονίσαμε πως πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ, που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούσε και όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της σταθερότητας.

Και η Ελλάδα να λειτουργήσει ως παράγοντας Ειρήνης, Σταθερότητας και Συνεργασίας. Αντίθετα είμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του δεδομένου συμμάχου. Βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, έχει ζητήσει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας. Τώρα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό θα ήταν να είχε γίνει αυτό, αλλά και πόσο θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας μας. Αντί για αυτό γινόμαστε μάρτυρες δηλώσεων περί «συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων», του κ. Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση. Αυτή την επιλογή συνδιαμορφώσαμε; Για αυτό αμέσως μετά την στρατιωτική επέμβαση ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Και εδώ οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερώσετε θεσμικά τα κόμματα. Για αυτό διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών αρχηγών».

Η Νέα Αριστερά, μέσω της Σίας Αναγνωστοπούλου, υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εκτεθειμένη λόγω της λειτουργίας της βάσης στη Σούδα και της αποστολής στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, ζητώντας συζήτηση σε επίπεδο Ολομέλειας. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας έκανε λόγο για «επιθετικό πόλεμο» με ανεξέλεγκτη δυναμική και υπενθύμισε ότι η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει ήδη από τον Ιανουάριο σχετική συζήτηση για τις διεθνείς ανακατατάξεις. Από την Ελληνική Λύση, ο Κωνσταντίνος Χήτας σημείωσε ότι το κόμμα του έχει επίσης αιτηθεί σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Παρά τις έντονες αντεγκλήσεις και τις εκκλήσεις για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης πάντως, η κοινοβουλευτική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.