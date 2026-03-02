Συναγερμός σήμανε σε πολλές περιοχές του Ισραήλ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από λίγη ώρα καθώς το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

The UAE Ministry of Defense reports that air-defenses across the country are currently working to counter a ballistic missile barrage from Iran. — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στα βόρεια, στα κεντρικά και στα νότια του Ισραήλ, περιλαμβανομένων περιοχών όπως η Τελ Αβίβ, η Χάιφα και η Βόρεια Περιφέρεια, ενώ ηχητικά σήματα προειδοποίησης ακούστηκαν και στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια και τη Λωρίδα της Γάζας.

Aνταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από το Ντόχα.

🚨 Breaking – Direct Iranian missile impact in Doha, Qatar right now#IranWar #Iran #Doha pic.twitter.com/L9biXb5G3a — T R U T H P O L E (@Truthpole) March 2, 2026

Alert sent to people in Dubai moments ago, as Iran launches a massive ballistic missile attack on Israel and several of the Gulf Nations, including Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. pic.twitter.com/LT1YsnKOE0 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Η Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας ενημερώνει ότι οι κάτοικοι στα βόρεια του Ισραήλ θα πρέπει να παραμένουν σε καταφύγια, ενώ όσοι βρίσκονται στα κεντρικά και νότια μπορούν να βγουν προσωρινά, αλλά συνιστάται να παραμένουν κοντά στους καταφύγους σε περίπτωση νέας προειδοποίησης.

Σύμφωνα με τις αναφορές των IDF, θραύσματα πυραύλων έχουν πέσει σε κεντρικές περιοχές, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς. Ο στρατός ξεκαθαρίζει ότι οι τελευταίες επιθέσεις προήλθαν αποκλειστικά από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και όχι από το Λίβανο, παρά κάποιες φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και τους πολίτες να ενημερώνονται συνεχώς για την πορεία των πυραυλικών επιθέσεων, ενώ οι IDF συνεχίζουν τις προσπάθειες αναχαίτισης των πυραύλων σε όλες τις πληγείσες περιοχές.