Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι η επίθεση με ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ήταν «αμυντική ενέργεια», μετά από πάνω από έναν χρόνο ισραηλινών επιθέσεων παρά την εκεχειρία.

«Για δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Λιβάνου συνεχίζεται μέσω δολοφονιών, καταστροφών, εκκαθαρίσεων και κάθε μορφής εγκληματικών πράξεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στον πρόσφατο θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωση.

Η οργάνωση προσθέτει ότι «η απάντησή μας κατά στρατιωτικού φυλακίου στη κατακτητική οντότητα είναι αμυντική ενέργεια και νόμιμο δικαίωμα».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024 του έδινε το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά άμεσων απειλών που δημιουργεί η Χεζμπολάχ, η οποία σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας πρέπει να τερματίσει την παρουσία της στο νότιο Λίβανο και να αφοπλιστεί.