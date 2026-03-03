Μια αξιολόγηση πληροφοριών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι το Ιράν και οι σύμμαχοι ή ομάδες που ελέγχει θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με επιθέσεις σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο πληροφοριών που εξετάστηκε από το Reuters

Η αξιολόγηση απειλής της 28ης Φεβρουαρίου, που συντάχθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), αναφέρει ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του «πιθανότατα» αποτελούν απειλή για στοχευμένες επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, αν και μια ευρείας κλίμακας φυσική επίθεση θεωρείται απίθανη.

Η έκθεση προσθέτει ότι βραχυπρόθεσμα η κύρια ανησυχία είναι ότι οι υποστηρικτές του Ιράν στον κυβερνοχώρο («hacktivists») θα πραγματοποιήσουν χαμηλού επιπέδου κυβερνοεπιθέσεις κατά των αμερικανικών δικτύων, όπως αλλοίωση ιστοσελίδων ή επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS).

«Παρόλο που μια ευρείας κλίμακας φυσική επίθεση είναι απίθανη, το Ιράν και οι σύμμαχοί του πιθανότατα αποτελούν επίμονη απειλή για στοχευμένες επιθέσεις στο έδαφος των ΗΠΑ και σχεδόν σίγουρα θα κλιμακώσουν ενέργειες αντιποίνων — ή θα απευθύνουν εκκλήσεις για δράση — εάν επιβεβαιωθούν οι αναφορές για τον θάνατο του Αγιατολάχ», αναφέρει η έκθεση του DHS που εξέτασε το Reuters.

Το DHS δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το Ιράν την Κυριακή επιβεβαίωσε τις αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ από την επίθεση του Σαββάτου, που αρχικά είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αξιολόγηση του DHS αναφέρει επίσης ότι το Ιράν πιθανότατα θα συνεχίσει τις επιθέσεις του κατά αμερικανικών και συμμάχων στόχων στη Μέση Ανατολή και σχεδόν σίγουρα θα κατηγορήσει ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης για τυχόν διαδηλώσεις που ξεκινήσουν λόγω της δήλωσης του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος.