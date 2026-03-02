Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι ασταμάτητος και να πετυχαίνει το 29ο γκολ του την φετινή σεζόν (21ο στο πρωτάθλημα) η Μπενφίκα νίκησε εκτός έδρας με 2-1 την Ζιλ Βισέντε και μείωσε στους επτά βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Το σκορ για την Μπενφίκα άνοιξε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 35′ με κοντινή προβολή μετά από κεφαλιά του Αντόνιο Σίλβα από εκτέλεση κόρνερ. Η Ζιλ Βιθέντε ισοφάρισε στο 51′ με τον Ερνάντεθ.

Όμως στο 73′, ο Σιέλντερουπ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-2 και χάρισε στους «αετούς» την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο υποδέχεται την Πόρτο (08/03, 20:00), σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για την Μπενφίκα, καθώς με νίκη θα μπει και πάλι δυνατά στην διεκδίκηση του τίτλου.