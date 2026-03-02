Νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την κατάσταση υγείας του Αμερικανού προέδρου άνοιξε μια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.

Ενώ ο ίδιος ενημέρωνε για τις εξελίξεις σχετικά με τις επιθέσεις στο Ιράν, οι κάμερες εστίασαν σε ένα έντονο κόκκινο σημάδι στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, ακριβώς κάτω από το αυτί, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη εξήγηση για την «κοινή αλοιφή»

Παρά την έκταση που πήρε το θέμα στα κοινωνικά δίκτυα και στον τύπο, ο Λευκός Οίκος επιμένει στη γραμμή ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας». Ωστόσο, οι απορίες παραμένουν, καθώς το σημάδι είναι ορατό σε πληθώρα φωτογραφιών από την τελετή απονομής του Μεταλλίου της Τιμής.

Δίνοντας μια πρώτη απάντηση στις φήμες, ο προσωπικός γιατρός του, Dr. Sean Barbabella, ανέφερε στο CBS ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια». Η τοποθέτηση αυτή επιχειρεί να υποβαθμίσει το γεγονός, αποδίδοντάς το ενδεχομένως σε κάποια απλή δερματική αντίδραση ή θεραπεία ρουτίνας.

President Trump was seen with what appeared to be a rash on his neck during Monday’s Medal of Honor ceremony.



CBS News obtained a statement from Dr. Sean Barbabella, physician to the President of the United States, who said Mr. Trump was using a "very common cream on the right… pic.twitter.com/TDuIqS4sFG — CBS News (@CBSNews) March 2, 2026

Από τα μελανιασμένα χέρια στο εξάνθημα του λαιμού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η φυσική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στο μικροσκόπιο. Πριν από λίγο καιρό, είχαν προκαλέσει αίσθηση εικόνες που έδειχναν τα χέρια του με έντονες μελανιές, τις οποίες ο ίδιος φαινόταν να προσπαθεί να καλύψει. Τότε, η επίσημη εκδοχή έκανε λόγο για αποτέλεσμα πολλών χειραψιών σε συνδυασμό με τη λήψη ασπιρίνης.

Αρκετά δημοσιεύματα σε Γαλλία και ΗΠΑ αναρωτιούνται αν «ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πρόβλημα υγείας». Αν και πολλοί γιατροί έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι τέτοιοι αποχρωματισμοί στο δέρμα μπορεί να κρύβουν κάτι βαθύτερο, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία άλλη επίσημη διευκρίνιση πέρα από την αναφορά στη χρήση τοπικής αλοιφής.

Η ένταση του χρώματος και η θέση του σημαδιού συνεχίζουν να τροφοδοτούν σενάρια, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα μέτωπα στην εξωτερική πολιτική.