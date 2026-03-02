Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, θα αναλάβει την ομάδα από το καλοκαίρι, έχοντας όμως από τώρα ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Τρινκιέρι αποτέλεσε εξαρχής τον βασικό στόχο των «ασπρόμαυρων», με τις επαφές να εξελίσσονται θετικά και τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία που αλλάζει επίπεδο την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Andrea Trinchieri, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο έμπειρος Ιταλός προπονητής, με πολυετή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις σε υψηλό επίπεδο και διοργανώσεις όπως η Ευρωλίγκα, θα έχει από τώρα ενεργό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στο μεταβατικό διάστημα θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, θέτοντας τις βάσεις για ένα φιλόδοξο και σύγχρονο πρότζεκτ που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σχεδιάζεται με σοβαρότητα, πλάνο και ξεκάθαρο όραμα. Με ενότητα, δουλειά και στρατηγική συνέπεια, χτίζουμε το μεγάλο εγχείρημα των επόμενων ετών.

Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται την Τετάρτη (4/3) στη Θεσσαλονίκη.

Το πλούσιο βιογραφικό του Andrea Trinchieri

Ο Andrea Trinchieri γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1968 στο Μιλάνο. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα σε ηλικία 20 ετών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Olimpia Milano, με την οποία συνεργάστηκε για έξι χρόνια (1998-2004).

Στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Vanoli Cremona στον πάγκο της οποίας έμεινε για τρία χρόνια (2004-07), έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την Juvecaserta (2007), ενώ τη σεζόν 2008-09 συνεργάστηκε με την Veroli, όπου και σημείωσε την πρώτη επιτυχία της καριέρας του. Κατέκτησε το Κύπελλο στη δεύτερη κατηγορία και η επιτυχημένη σεζόν που είχε, του έδωσε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς για την Ιταλική Α2, αλλά ταυτόχρονα και το «εισιτήριο» για να κοουτσάρει για πρώτη φορά στη Legabasket.

Κοουτσάρισε για τέσσερα χρόνια (2009-13) την ιστορική ομάδα της Cantu. Κατέκτησε το Super Cup Ιταλίας (2012), αναδείχθηκε δύο φορές (2010, 2011) προπονητής της χρονιάς στην Ιταλία, ενώ έγραψε και τις πρώτες του συμμετοχές στην Ευρωλίγκα ως Head Coach.

Ήταν Coach Of the Year στο Eurocup το 2014, ως προπονητής της Unics, με την οποία κατέκτησε το Ρωσικό Κύπελλο (2014).

Τα τέσσερα επόμενα χρόνια (2014-18) ήταν προπονητής στη Βrose Bamberg, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Γερμανίας (2015-17), ένα Κύπελλο (2017) και ένα Super Cup (2015).

Αποχώρησε από την Bamberg το Φεβρουάριο του 2018 και τον επόμενo Νοέμβριο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, με την οποία κατέκτησε δύο Κύπελλα Σερβίας (2019, 2020) και ένα Super Cup στην Αδριατική Λίγκα (2019).

Ακολούθησαν τρία χρόνια (2020-23) στη Μπάγερν Μονάχου, με την οποία κατέκτησε δύο φορές το Κύπελλο Γερμανίας (2021, 2023).

Στις 30/12/2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Zalgiris και με την ομάδα του Kaunas, κατέκτησε δύο Κύπελλα Λιθουανίας (2024, 2025), αλλά και το πρωτάθλημα το 2025.

Έχει κοουτσάρει 262 παιχνίδια Ευρωλίγκα με Cantu, Bamberg, Bayern και Zalgiris.

Είχε την πρώτη άμεση επαφή με το ελληνικό μπάσκετ το 2013, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, θέση στην οποία θήτευσε για ένα χρόνο».