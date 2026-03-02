Σε Ιταλική ιστοσελίδα που ασχολείται με την Μίλαν, μίλησε ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα.

Ο Ιταλός στόπερ αναφέρθηκε στην παρουσία του στους Πειραιώτες, ενώ παράλληλα μίλησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα για μια από τις μεγάλες ομάδες, αποκαλύπτοντας μάλιστα ποια υποστηρίζει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λορέντσο Πιρόλα:

«Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Εγώ είμαι χαρούμενος που κάνω αυτή τη διαδρομή στον Ολυμπιακό και μετά, ίσως μια μέρα, να έρθει και η δική μου σειρά να είμαι βασικός σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Μίλαν, η Ίντερ ή η Γιουβέντους.

Αυτά τα χρόνια έμαθα ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία, πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου και να περιμένεις τη σωστή ευκαιρία».

Για το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή στη Μίλαν: «Είμαι επαγγελματίας. Αν ερχόταν η κλήση της Μίλαν, δεν θα μπορούσα παρά να είμαι χαρούμενος.

Υποστηρίζω την Ίντερ από παιδί, αλλά όταν μπαίνεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου δημιουργούνται δυναμικές και εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου και να αρπάζεις τις ευκαιρίες».