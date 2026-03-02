Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα, την οικονομία και τα μέτρα αποτροπής αισχροκέρδειας, τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN TV.

Αξιολογούμε ψύχραιμα τα δεδομένα και ενεργούμε με αποφασιστικότητα

Η κ. Σδούκου, σχολιάζοντας ανάρτηση για την εμβέλεια που έχουν τα Ιρανικά πυραυλικά συστήματα, τόνισε ότι «στο ενδιάμεσο παρεμβάλλονται αρκετές δυνάμεις που μπορούν να αναχαιτίσουν» και ανέφερε ότι ο πόλεμος «παίζεται στον ουρανό και στην αεράμυνα που έχει αναπτυχθεί», ενώ και η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα.

Το κρίσιμο, σύμφωνα με την ίδια, είναι να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα και να αποφεύγονται υπερβολές ή σενάρια πανικού. Παράλληλα, όπως ανέφερε, «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις για την αξιολόγηση όλων των δεδομένων», επισημαίνοντας ότι «το κρίσιμο στην παρούσα φάση είναι η συνεχής παρακολούθηση, να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα και να αποφεύγονται υπερβολές ή σενάρια πανικού».

Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών – Καμία συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στις χώρες της περιοχής και η διαρκής μέριμνα να είμαστε δίπλα τους».

Σημείωσε ότι την ώρα της συνέντευξης βρισκόταν σε εξέλιξη σύσκεψη του πρωθυπουργού με τις πρεσβείες και τα προξενεία, «ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και, εφόσον χρειαστεί, να ενεργοποιηθούν -μόλις υπάρξει η δυνατότητα- τα σχέδια επαναπατρισμού για όσους το επιθυμούν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία της ελληνικής ναυτιλίας, τονίζοντας ότι «υποχρέωσή μας είναι να διασφαλίσουμε τα ελληνικά πλοία και τα συμφέροντα της χώρας, με διαρκή επιφυλακή και συντονισμό των αρμόδιων αρχών».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πρόθεση εμπλοκής της χώρας μας σε επιθετικές ενέργειες». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συμμετέχει σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις», επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα επιδιώκει να παραμείνει «δύναμη σταθερότητας στην περιοχή».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί ήδη θεσμικά δια της δήλωσης πρωθυπουργού, μέσω των σχετικών δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών μετά το ΚΥΣΕΑ και προφανώς σε επόμενο χρόνο θα τοποθετηθεί εκ νέου ο πρωθυπουργός με βάση τις εξελίξεις».

Έχουμε την εμπειρία διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων- μειωμένη κατά 23% η τιμή ρεύματος τον Μάρτιο

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις και στις αντιδράσεις των αγορών, επισημαίνοντας ότι «όταν συμβαίνουν τέτοιες διεθνείς κρίσεις είναι αναμενόμενο, στα πρώτα 24ωρα, οι αγορές να αντιδρούν και να καταγράφονται διακυμάνσεις».

Όπως ανέφερε, «την Παρασκευή η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ και τις επόμενες ημέρες κινήθηκε υψηλότερα, φτάνοντας περίπου στα 39 ευρώ, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση, με αντίστοιχες τάσεις να παρατηρούνται και στο πετρέλαιο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «όλα αυτά εξαρτώνται από τη συνέχεια ή μη της κλιμάκωσης», καθιστώντας σαφές ότι η πορεία των τιμών δεν είναι στατική, αλλά συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως το χρονικό διάστημα που αυτές θα συνεχίζονται.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση διεθνών κρίσεων. «Το έχουμε κάνει ξανά», σημείωσε, υπενθυμίζοντας «ένας πόλεμος αποτελεί πάντα το υπόστρωμα για αυξήσεις των ενεργειακών τιμών και άνοδο του πληθωρισμού. Όμως, η κυβέρνηση έχει εμπειρία από το προηγούμενο σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πέτυχε, με συγκεκριμένα μέτρα, να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης με επιδότηση της κιλοβατώρας στα τιμολόγια του ρεύματος, που συγκράτησαν το κόστος για τους καταναλωτές, την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία υποστήριξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης». Όπως ανέφερε, «η ίδια ετοιμότητα και παρακολούθηση υφίσταται και σήμερα, με συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Σδούκου στην ηλεκτρική ενέργεια, επισημαίνοντας ότι «το ρεύμα για τον Μάρτιο είναι μειωμένο κατά 23%». Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογράμμισε, «αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι υπάρχει αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική που φτάνει το αποτέλεσμά της στους πολίτες, ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας».

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα φαινόμενο εκμετάλλευσης της συγκυρίας. «Έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές και το υπουργείο Ανάπτυξης, τόσο σε πρατήρια καυσίμων όσο και στην αγορά συνολικά, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «θα το παρακολουθούμε στενά όλο το εικοσιτετράωρο».

Το μήνυμα, όπως είπε, είναι σαφές, καμία ανοχή σε πρακτικές που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους πολίτες εν μέσω διεθνούς κρίσης.

Στόχος η αποκλιμάκωση

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε τη θέση του πρωθυπουργού υπέρ της αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να έχει στραμμένο το βλέμμα της στις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία.