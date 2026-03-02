Πρόστιμο 30.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού των φιλάθλων της για ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με αναστολή, επέβαλε η UEFA στην Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά των φιλάθλων της στην αναμέτρηση με την Αίντραχτ Φρανκφουρτης στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ποινή της UEFA για την παρουσία των φιλάθλων των Λονδρέζων στους εκτός έδρας αγώνες παραμένει σε αναστολή και θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση νέου παρόμοιου περιστατικού, με την διοίκηση της Τότεναμ να επιχειρεί να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής μέσω των εσωτερικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την τιμωρία με επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες της ομάδας των τριών οπαδών της που προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς στην αναμέτρηση με την Άϊντραχτ.