Ζημιές υπέστη το Golestan Palace στην Τεχεράνη, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, μετά την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στην πλατεία Αράγκ, στη νότια Τεχεράνη, τμήματα του ιστορικού συγκροτήματος υπέστησαν φθορές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παράθυρα, πόρτες και διακοσμητικοί καθρέφτες επηρεάστηκαν από τις ισχυρές εκρήξεις και τα ωστικά κύματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αποτίμηση για την έκταση των ζημιών ούτε ανακοίνωση από διεθνείς οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς.

A UNESCO World Heritage site — the Golestan Palace in Iran — was damaged during airstrikes. pic.twitter.com/tTQXJNTrtt — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Ένα μνημείο με ιστορία αιώνων

Το Παλάτι Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά σύμβολα του Ιράν. Η αρχική του κατασκευή χρονολογείται στο 1588, επί βασιλείας του Σαχ Ταχμάσπ Α΄ της δυναστείας των Σαφαβιδών. Ωστόσο, η πραγματική του ακμή ήρθε κατά τη δυναστεία των Κατζάρ, όταν ο Αγά Μοχάμεντ Χαν ανακήρυξε την Τεχεράνη πρωτεύουσα το 1796.

Καθοριστική υπήρξε η περίοδος του Νάσερ αλ-Ντιν Σαχ (1848–1896), ο οποίος προχώρησε σε εκτεταμένες ανακαινίσεις και ανήγειρε το εμβληματικό κτίσμα Σαμς-ολ-Εμαρέ το 1865. Το παλάτι αποτέλεσε πολιτικό και τελετουργικό κέντρο της χώρας, φιλοξενώντας στέψεις μονάρχων αλλά και δραματικά ιστορικά γεγονότα.

Μετά την πτώση των Κατζάρ το 1925, ο Ρεζά Σαχ Παχλεβί το μετέτρεψε σε μουσείο, εντάσσοντάς το στη νέα εικόνα εκσυγχρονισμού της ιρανικής πρωτεύουσας, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική του αξία.

Αρχιτεκτονικό αριστούργημα 19ου αιώνα

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 5,3 εκτάρια και περιλαμβάνει 17 κτίρια, συνδυάζοντας την ιρανική παράδοση με ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά ρεύματα του 19ου αιώνα. Οι αίθουσες κοσμούνται με περίτεχνα πλακάκια, γυψομάρμαρο και επιχρυσωμένους καθρέφτες, ενώ οι κήποι διαθέτουν σιντριβάνια και ανεμοσυλλέκτες.

Αίθουσα Καθρεφτών

Ξεχωρίζει η Αίθουσα Καθρεφτών, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1860, με τοίχους και οροφές καλυμμένες από χιλιάδες μικροσκοπικά θραύσματα καθρεφτών που αντανακλούν το φως, δημιουργώντας εντυπωσιακά πρισματικά εφέ. Ο χώρος φιλοξενούσε βασιλικές τελετές και επίσημες συγκεντρώσεις.

Αίθουσα Θρόνου

Στην Αίθουσα του Θρόνου δεσπόζει ο μαρμάρινος θρόνος που κατασκευάστηκε το 1798 για τον Φαθ Αλί Σαχ. Το επιβλητικό έργο, διακοσμημένο με ελεφαντόδοντο και στηριγμένο σε γλυπτές ανθρώπινες μορφές, τοποθετείται κάτω από θόλο διακοσμημένο με φτερά παγωνιού.

Αίθουσα Διαμαντιών

Η Αίθουσα Διαμαντιών, που χρονολογείται από το 1808, φημίζεται για τις λαμπερές, καθρεφτένιες επιφάνειές της. Χρησιμοποιούνταν για ιδιωτικές ακροάσεις και ξεχωρίζει για τη διακριτική αλλά εντυπωσιακή πολυτέλειά της.

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο

Το Παλάτι Γκολεστάν έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωριζόμενο ως μοναδικό παράδειγμα συνύπαρξης περσικής παράδοσης και ευρωπαϊκής επιρροής. Οι αναφορές για ζημιές σε ένα τόσο σημαντικό πολιτιστικό μνημείο εντείνουν την ανησυχία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους στρατιωτικών εντάσεων.

Η διεθνής κοινότητα αναμένει επίσημες εκθέσεις για την κατάσταση του ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του Ιράν.