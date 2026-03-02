Στην Κύπρο προσγειώθηκαν τέσσερα μαχητικά F-16 Fighting Falcon της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων ασφάλειας και της στενής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την επίθεση με δύο drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας – Η ανάρτηση Λετυμπιώτη

Την άφιξη των ελληνικών μαχητικών ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας την ταχεία κινητοποίηση της Αθήνας.

«Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα που έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά το περιστατικό με τα drones στη βρετανική βάση.

Έρχονται οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με το σύστημα «Κένταυρος»

Παράλληλα, στην Κύπρο αναμένονται και οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», με τη δεύτερη να φέρει το σύστημα «Κένταυρος», κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η αποστολή των μονάδων ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας – Λευκωσίας.

Ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε επίσης ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβεί την Τρίτη στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριος Χούπης.