Παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ξεκινά με μια σχετική ηρεμία, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η επιστροφή σε πιο «χειμωνιάτικα» πρότυπα είναι προ των πυλών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναλύει τη θερμοκρασιακή πορεία των επόμενων ημερών, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα ηρεμία αποτελεί απλώς μια παροδική φάση πριν από μια πιο οργανωμένη μεταβολή που θα αλλάξει το σκηνικό.

Η ομαλή αλλά σταθερή υποχώρηση του υδραργύρου

Η εικόνα του καιρού το επόμενο διάστημα δείχνει μια «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς όμως να λείπει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Ενώ αρχικά οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια θα κυμανθούν στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα πάνω από τα κανονικά, σύντομα θα ακολουθήσει μια ομαλή προσαρμογή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει προς τους 14 με 16 βαθμούς, θυμίζοντας περισσότερο αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από ψυχρές νύχτες, με τις ελάχιστες τιμές να παραμένουν σταθερά σε μονοψήφια επίπεδα (8-11°C), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο χειμώνας διατηρεί ακόμα τα χαρακτηριστικά του, παρά την απουσία ακραίων ψυχρών επεισοδίων στο άμεσο μέλλον.

Το σύστημα που έρχεται από τα δυτικά

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στο διάστημα μετά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικές μέχρι τότε, τα προγνωστικά μοντέλα αρχίζουν να «βλέπουν» μια σοβαρότερη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει: «Μετά τις 10 του μηνός, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά. Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων».

Αυτή η κακοκαιρία ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περιόδου αστάθειας, με το οργανωμένο σύστημα να αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την ενίσχυση των φαινομένων και τη γενικευμένη μεταβολή που θα ακολουθήσει.