Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Αστέρα AKTOR, μια ημέρα μετά την ήττα της ομάδας από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την 23η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμενα, η ΠΑΕ της Αρκαδίας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Μίλαν Ράσταβατς. Ο Σέρβος τεχνικός αποχωρεί από την Τρίπολη μετά από μόλις επτά αγώνες με απολογισμό μία νίκη και έξι ήττες, με τον Αστέρα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».

Μετά τον Μίλαν Ράσταβατς, σειρά για να αποτελέσει παρελθόν από τους Αρκάδες πήρε ο Πέπε Καστάνιο. Ο 27χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός φόρεσε την φανέλα της ομάδας της Τρίπολης για περισσότερο από πέντε χρόνια, έχοντας αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2020 από τη Βιγιαρεάλ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR αναφέρει: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, José Castaño Muñoz Pepe».